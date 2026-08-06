Hakan Fidan'dan Ortadoğu ülkesine son uyarı: Saldırıyı bize yapılmış kabul ederiz

Fidan, Türkiye olarak toplumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve devletin Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerinden biri olarak gördüklerine işaret ederek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor." dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin buraya yönelik stratejik ve diplomatik dokunuşlarının önemli olduğunun altını çizen Fidan, Türkiye'nin bu konuda yoğun bir mücadele içinde olduğunu dile getirdi. Fidan, Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdiklerini kaydederek, "Diğer taraftan 'Grup Dört' olarak nitelendirdiğimiz, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın katılımıyla bakanlar seviyesindeki toplantının bugün beşincisini yapmış olduk. Önemli bir toplantıydı." diye konuştu.