Hakan Fidan'dan Ortadoğu ülkesine son uyarı: Saldırıyı bize yapılmış kabul ederiz

İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı olmadığını artık tüm dünyanın gördüğüne dikkati çeken Fidan, "Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor." dedi. Fidan, uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğine, Türkiye ve yakın müttefiklerin her zaman bu gerçeğin altını çizdiğine işaret ederek, "Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almazsak bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak, küresel bir kriz üretecek." ifadelerini kullandı. Bunun defaatle görüldüğünün altını çizen Fidan, Gazze'de uluslararası toplumun seçkin aktörlerinin bir araya gelerek arkasında durduğu Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında Hamas'ın üstüne düşen birçok ödevi yerine getirdiğini ancak İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içinde olduğunu gördüklerini söyledi.