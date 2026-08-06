  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding dev satın almayı duyurdu Moshe Feiglin: Türkiye'ye bırakamayız hepsini sürgün edelim Hakan Fidan'dan Ortadoğu ülkesine son uyarı: Saldırıyı bize yapılmış kabul ederiz Türkiye'den 91 ülkeye gönderiliyor! Gediz Ovası kırmızı örtüyle kaplandı Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşıladı Düzenleme Meclis’te kabul edildi! Artık asgari ücretten az olmayacak İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı

Türkiye'nin meşhur meyve suyu ve su markası yerli kola işine girdi. Kola üretimini tamamlayan şirket piyasaya sürdü.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı

Merhabahaber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin köklü su ve meyve suyu markalarından biri, ürün yelpazesini yeni bir adımla genişletti. Uzun yıllardır meyve suyu ve alkolsüz içecek sektöründe faaliyet gösteren yerli marka, şimdi de kola kategorisine giriş yaparak kendi ürününü tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni kolanın kısa süre içinde Türkiye'nin 81 ilindeki satış noktalarında raflardaki yerini alması planlanıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı

1968 yılında Bursa'nın Gürsu ilçesinde kurulan ve Türkiye'nin en bilinen içecek markaları arasında yer alan Aroma, yeni ürünü "Aroma Kola"yı tanıttı.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı

Şirket, yoğun kola aroması ve modern ambalaj tasarımıyla hazırlanan yeni ürününü tüketicilerin beğenisine sundu. Firma tarafından yapılan açıklamada, yeni kolanın ilk yudumdan itibaren farklı bir lezzet deneyimi sunduğu belirtilirken, tüketicilerin ürün hakkındaki görüşlerinin de önem taşıdığı vurgulandı.

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı

Yeni ürünün, markanın Türkiye genelindeki yaygın dağıtım ağı sayesinde kısa sürede 81 ildeki marketlerde, zincir mağazalarda ve çeşitli satış noktalarında tüketicilere ulaşması hedefleniyor. Bu adımla Aroma, mevcut ürün portföyünü genişleterek gazlı içecek segmentindeki varlığını güçlendirmeyi ve meyve suyunun yanı sıra farklı içecek kategorelerinde de iddiasını artırmayı amaçlıyor.

#5
Foto - Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı

Aroma Kola'nın içeriğinde su, şeker, karbondioksit, karamel renklendirici, fosforik asit, koruyucular, doğal aroma verici ve litre başına 96 miligram kafein bulunuyor. Şirket, ürünün dengeli ve ferahlatıcı içimi sayesinde günün her saatinde tüketilebilecek şekilde geliştirildiğini ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'
Dünya

Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Lübnan yönetimini eleştiren ve yönetimi "Lübnan'ın egemenliğine değil İsrail'e hizmet etmekle" suçlayan Hizbu..
Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar!
Gündem

Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar!

Gazeteci Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı.
Ailesi mezarlık katliamı sonrası ilk kez konuştu! Bakın neyi önerdi
Gündem

Ailesi mezarlık katliamı sonrası ilk kez konuştu! Bakın neyi önerdi

Batman'da Görege ve Direk aileleri arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili Görege ailesi Batman Sonsöz Genel..
Pedofili sapığa yeniden gözaltı
Gündem

Pedofili sapığa yeniden gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Koray Beşli’ye ait dijital materyallerde 18 yaşından küçük kız çocuklarının erkek..
Kafaları değil elleri ve ağızları çalışıyor! İBB’nin güvenliğinden gazeteciye saldırı
Gündem

Kafaları değil elleri ve ağızları çalışıyor! İBB’nin güvenliğinden gazeteciye saldırı

CHP’nin eline geçtiği günden veri İstanbul’a kan kusturan İBB, şimdi de basını mensuplarına darp ile gündeme gelmeye başladı. İBB'nin bitmes..
Erkan Tan'dan Özkök'e sert tepki: Özkök "Batı putperesti"
Gündem

Erkan Tan'dan Özkök'e sert tepki: Özkök "Batı putperesti"

Gazeteci-yazar Erkan Tan, Takvim gazetesindeki köşe yazısında Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini ser..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23