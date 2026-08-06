Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı
Türkiye'nin meşhur meyve suyu ve su markası yerli kola işine girdi. Kola üretimini tamamlayan şirket piyasaya sürdü.
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Türkiye'nin meşhur meyve suyu ve su markası yerli kola işine girdi. Kola üretimini tamamlayan şirket piyasaya sürdü.
Merhabahaber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin köklü su ve meyve suyu markalarından biri, ürün yelpazesini yeni bir adımla genişletti. Uzun yıllardır meyve suyu ve alkolsüz içecek sektöründe faaliyet gösteren yerli marka, şimdi de kola kategorisine giriş yaparak kendi ürününü tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni kolanın kısa süre içinde Türkiye'nin 81 ilindeki satış noktalarında raflardaki yerini alması planlanıyor.
1968 yılında Bursa'nın Gürsu ilçesinde kurulan ve Türkiye'nin en bilinen içecek markaları arasında yer alan Aroma, yeni ürünü "Aroma Kola"yı tanıttı.
Şirket, yoğun kola aroması ve modern ambalaj tasarımıyla hazırlanan yeni ürününü tüketicilerin beğenisine sundu. Firma tarafından yapılan açıklamada, yeni kolanın ilk yudumdan itibaren farklı bir lezzet deneyimi sunduğu belirtilirken, tüketicilerin ürün hakkındaki görüşlerinin de önem taşıdığı vurgulandı.
Yeni ürünün, markanın Türkiye genelindeki yaygın dağıtım ağı sayesinde kısa sürede 81 ildeki marketlerde, zincir mağazalarda ve çeşitli satış noktalarında tüketicilere ulaşması hedefleniyor. Bu adımla Aroma, mevcut ürün portföyünü genişleterek gazlı içecek segmentindeki varlığını güçlendirmeyi ve meyve suyunun yanı sıra farklı içecek kategorelerinde de iddiasını artırmayı amaçlıyor.
Aroma Kola'nın içeriğinde su, şeker, karbondioksit, karamel renklendirici, fosforik asit, koruyucular, doğal aroma verici ve litre başına 96 miligram kafein bulunuyor. Şirket, ürünün dengeli ve ferahlatıcı içimi sayesinde günün her saatinde tüketilebilecek şekilde geliştirildiğini ifade ediyor.
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