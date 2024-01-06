Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

"Efendim, doğrudur. Bizde bu talebi şöyle paylaşıyoruz. Şu anda AK Parti İstanbul ve Ankara'da kaybetmiş durumda. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da ise Yavaş CHP'yi temsilen belediye başkanı. Yani AK Parti zaten kaybetmiş. Biz de lider parti durumundayız, görüyorsunuz rakamları. Sürpriz parti Yeniden Refah'tır." Altınöz, "Yeniden Refah Partisi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mısınız?" sorusuna ise "İstanbul gibi bir şehire kim aday olmaz ki? İstanbul’a da, Türkiye’de önemli illerde büyükşehir belediye başkanlığı yapmayı kim istemez?" yanıtını verdi.