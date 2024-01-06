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Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

2024-01-06 14:00:03
Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye İstanbul ve Ankara seçimlerinde destek verip vermeyeceği merak edilirken, YRP'nin İstanbul adayı olduğu konuşulan Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar geldi. 'Şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum' diyen Mehmet Altınöz, İBB Belediye Başkanı adayı olup olmadığı sorusuna cevap verdi.

#1
Foto - Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

Merhum Necmettin Erbakan'ın damadı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz TV 100'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin mevcutta İstanbul ve Ankara'yı kaybettiğini ifade eden Altınöz seçimlerde birinci parti olacaklarını iddia etti. Altınöz 'İstanbul'a aday olacak mısınız?' sorusuna da cevap verdi.

#2
Foto - Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

"Sürpriz parti Yeniden Refah'tır. İnşallah bu seçimlerde de birinci parti olacağız. Bunu da şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum" diyen Mehmet Altınöz, "Siz 'Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı olarak, işbirliği adayı olarak Yeniden Refah Partisi'nin adayı mı çıksın?' diyorsunuz, talep bu yönde mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

#3
Foto - Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

"Efendim, doğrudur. Bizde bu talebi şöyle paylaşıyoruz. Şu anda AK Parti İstanbul ve Ankara'da kaybetmiş durumda. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da ise Yavaş CHP'yi temsilen belediye başkanı. Yani AK Parti zaten kaybetmiş. Biz de lider parti durumundayız, görüyorsunuz rakamları. Sürpriz parti Yeniden Refah'tır." Altınöz, "Yeniden Refah Partisi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mısınız?" sorusuna ise "İstanbul gibi bir şehire kim aday olmaz ki? İstanbul’a da, Türkiye’de önemli illerde büyükşehir belediye başkanlığı yapmayı kim istemez?" yanıtını verdi.

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