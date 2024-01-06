2024-01-06 14:00:03 Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye İstanbul ve Ankara seçimlerinde destek verip vermeyeceği merak edilirken, YRP'nin İstanbul adayı olduğu konuşulan Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar geldi. 'Şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum' diyen Mehmet Altınöz, İBB Belediye Başkanı adayı olup olmadığı sorusuna cevap verdi.