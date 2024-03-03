Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay

Neyse tane tane anlatayım. Nerede, ne zaman "YRP seçimlere neden bağımsız girmesin, ittifak yapsın" demişim, yazmışım? Tam aksine, İstanbul'da Murat Kurum'u desteklemek için bir Anadolu yakasında bir de Avrupa'da ilçe istediklerini anlatan Fatih Erbakan'ın, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten 'Peki verelim, nereyi istiyorsunuz?' demedikleri için ilçe isimlerini çok konuşamadık" sözleri üzerine şunları yazdım: