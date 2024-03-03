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Medya
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Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay

2024-03-03 12:50:21
Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay

Melih Altınok, geçen hafta yayınlanan Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçim pazarlıkları hakkındaki yazısına parti yöneticilerinden gelen eleştirilere değindi. “Ağır bir yazı değildi, ancak görüyorum ki ne dediğimi anlamamışlar. Belki de yürüttükleri pazarlığın ilk kez bu kadar açık tarif edilmesinin şokundalar. Ve verecek cevap bulamadıkları için hepsi birlikte aynı cümleleri tekrar edip duruyorlar” ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti: 

#1
Foto - Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay

“Geçen hafta yayınlanan Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçim pazarlıkları hakkındaki yazıma parti yöneticilerinden eleştiriler gelmeye devam ediyor.  YRP'nin müstakil bir parti olarak seçimlere bağımsız girmesinden daha doğal ne olabilirmiş? Mecburlar mıymış AK Parti ile ittifak yapmaya? Ayrıca DEM'in İstanbul'da aday çıkarmasını desteklerken YRP'nin aynı yöndeki kararını eleştirmek çifte standart olmuyor muymuş? 

#2
Foto - Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay

Ağır bir yazı değildi, ancak görüyorum ki ne dediğimi anlamamışlar. Belki de yürüttükleri pazarlığın ilk kez bu kadar açık tarif edilmesinin şokundalar. Ve verecek cevap bulamadıkları için hepsi birlikte aynı cümleleri tekrar edip duruyorlar. 

#3
Foto - Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay

Neyse tane tane anlatayım.  Nerede, ne zaman "YRP seçimlere neden bağımsız girmesin, ittifak yapsın" demişim, yazmışım?  Tam aksine, İstanbul'da Murat Kurum'u desteklemek için bir Anadolu yakasında bir de Avrupa'da ilçe istediklerini anlatan Fatih Erbakan'ın, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten 'Peki verelim, nereyi istiyorsunuz?' demedikleri için ilçe isimlerini çok konuşamadık" sözleri üzerine şunları yazdım: 

#4
Foto - Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay

Eğer doğruysa, AK Parti, "İsmi önemli değil, bir iki tane verin" diyebilen YRP'ye "Nereyi istiyorsunuz?" diye sormadıysa bile, kendilerini yürekten tebrik ederim. Zira 31 Mart seçimlerinde etkisi olacak partilerle at pazarlığının yürütüldüğü bir ortamda böyle bir duruşun taşıdığı riskler ortada. CHP'nin, DEM'in talepleri için attığı taklaları görüyorsunuz. Büyük laflarla istenen oylarımız, siyaseti ticarete çevirenlere bonkörce dağıtılıyor. Ama seçmen son tahlilde kendisini ciddiye alanları ihya ediyor. Bu kural hiç değişmiyor.  Daha ne diyeyim?”

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