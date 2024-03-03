2024-03-03 12:50:21 Yeniden Refah’a büyük şok! Vay vay vay
Melih Altınok, geçen hafta yayınlanan Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçim pazarlıkları hakkındaki yazısına parti yöneticilerinden gelen eleştirilere değindi. “Ağır bir yazı değildi, ancak görüyorum ki ne dediğimi anlamamışlar. Belki de yürüttükleri pazarlığın ilk kez bu kadar açık tarif edilmesinin şokundalar. Ve verecek cevap bulamadıkları için hepsi birlikte aynı cümleleri tekrar edip duruyorlar” ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti: