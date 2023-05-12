Yeniden çıkabiliyor ve tedavisi yok! Ciddi hastalıkların belirtisi olabilir

AFTÖZ ÜLSERLERİN NEDENLERİ Aftöz ülserlerin kesin nedeninin bilinmediğini belirten Diş Hekimi Şahin Durmuş, "Ancak ülserasyonun dış tetikleyicilerden biri veya birkaçı tarafından meydana geldiği düşünülmektedir. Kısmen genetik de olabilir, ülser yaşayan kişilerin yüzde 40'ında ailede ülser öyküsü vardır. Aftöz ağız ülserleri, en azından ara sıra beş kişiden birini etkiler ve en yaygın olarak 10 ila 19 yaşları arasında ortaya çıkmaya başlar." şeklinde konuştu. OLASI TETİKLEYİCİLERİ NELERDİR? ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKTİ Durmuş, aftöz ülserlerin olası tetikleyicilerine ilişkin de bilgi verdi ve madde madde açıkladı: - Duygusal stres. - Ağzın iç kısmında küçük yaralanmalar, örneğin yemek yerken kesikler, yanıklar veya ısırıklar, diş işleri, sert fırçalama veya uygun olmayan takma dişler. - Genetik yatkınlık. - Sodyum lauril sülfat: Bazı diş macunlarında ve gargaralarda bulunan aktif bir bileşen; bu bileşiğin tetikleyici olduğu kanıtlanmamıştır, ancak ülserlerin iyileşmesi için gereken süreyi uzattığı bilinmektedir. - Kahve, çikolata, yumurta ve peynir gibi bazı yiyecek ve içecekler ile asitli veya baharatlı yiyecekler. - Anemi ile ortaya çıkabilen çinko, B-12, folat ve demir gibi bazı vitamin ve/veya minerallerin eksikliği.- Oral bakterilere karşı alerjik reaksiyon. - Tütün ürünlerinin kullanılması ve bırakılması. - Gebelikle ilişkili hormonal değişiklikler. - Bazı kronik durumlar nedeniyle zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmak (İmmün yetmezlik).