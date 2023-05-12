2023-05-12 07:50:21 Yeniden çıkabiliyor ve tedavisi yok! Ciddi hastalıkların belirtisi olabilir
Geçse de yeniden çıkabiliyor. Bir tedavisi yok. İyi huylu ve bulaşıcı değildir. Halk arasında ağız yaraları olarak da bilinen aft, yaygın olan ve birçok insanı etkileyebilen bir hastalık. Nadir de olsa birkaç ciddi hastalığın olası bir belirtisi olabilir. Peki aftöz ülser belirtileri ve çeşitleri nelerdir? Aftöz ülserlerinden ne zaman korkmalıyız? İşte uzman isimden önemli açıklamalar... Aftöz ülser, mukoza zarlarında oluşan yaygın bir ülser çeşidi. Özellikle halk arasında 'aft' olarak biliniyor. Ağzın yumuşak bölgelerinde oluşuyor. Bulaşıcı bir hastalık değil. Ancak nadir de olsa birkaç ciddi hastalığın olası belirtisi olabilir. Aftöz ağız ülserleri nasıl görünür? Aftöz ülserlerin nedenleri nelerdir? Aftöz ülserlerin olası tetikleyicileri nedir? Diş Hekimi Şahin Durmuş, ağız içinde oluşan ve aft olarak bilinen yaraların tiplerini, belirtilerini ve nedenlerini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.