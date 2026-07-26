Yeni Parti’nin skandal programı: Mavi Vatan ve FETÖ yok, LGBT başköşede
Şaibeli kurultayların, koltuk kavgalarının ve şirazesi kaybolan muhalefet anlayışının son ürünü olan Özgür Özel ve ekibi, CHP’yi darmadağın ettikten sonra ‘Yeni Parti’ tabelasının arkasına sığındı. Ancak kamuoyuna ilan edilen 41 sayfalık skandal parti programı, bu yapının asıl niyetini ve hangi ajandaya hizmet ettiğini ayyuka çıkardı. Metinde Mavi Vatan’a ambargo konuldu, FETÖ’yle mücadele çöpe atıldı, üniter yapıyı hedef alan özerklik vaatleri ve LGBT skandalı başköşeye yerleştirildi!