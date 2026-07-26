Yeni Parti’nin skandal programı: Mavi Vatan ve FETÖ yok, LGBT başköşede

YENİ PARTİ’DE VATAN VE FETÖ YOK, LGBT BAŞKÖŞEDE! Yeni Parti Programı’nda yer alanlar kadar yer almayanlar da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik haklarının simgesi olan Mavi Vatan kavramına metinde bir kez bile yer verilmiyor. Hatta vatan kelimesi 41 sayfalık programın hiçbir yerinde kullanılmıyor. Daha da vahimi, 15 Temmuz’da devleti uçurumun kenarına getiren FETÖ terör örgütüyle mücadeleye dair tek bir satır dahi bulunmuyor. Millî bekaya dair bu kavramlara "ambargo" uygulanırken, Batı menşeli "cinsel yönelim", "cinsiyet kimliği" ve "toplumsal cinsiyet" gibi ifadelerin programın birçok bölümünde ısrarla vurgulanması dikkat çekiyor. Ayrıca, tartışmalı İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olunacağı ve tüm hükümlerinin eksiksiz uygulanacağı taahhüdü verilerek, aile yapısına yönelik Batı merkezli ajandaya programda geniş bir alan açılıyor. Programda ayrıca Filistin, Gazze ve diğer mazlum milletlerin direnişinin de Yeni Parti’yi ilgilendirmediği anlaşılıyor. İstatistikler ise partinin zihniyetini ele veriyor. Metinde “adalet” kelimesi 33 kez, “adil” kelimesi 26 kez kullanılırken, “millî” kelimesinin kullanım frekansı ise koca bir sıfır olarak kayıtlara geçiyor.