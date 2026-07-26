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Trump bu kadarını hesap etmemişti! Şeytan ABD’de ağır kayıplar

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Trump bu kadarını hesap etmemişti! Şeytan ABD’de ağır kayıplar

İran Devrim Muhafızları Ordusu, küresel eşkıya ABD'nin verdiği zayiatı açıkladı.

#1
Foto - Trump bu kadarını hesap etmemişti! Şeytan ABD’de ağır kayıplar

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin konuştu.

#2
Foto - Trump bu kadarını hesap etmemişti! Şeytan ABD’de ağır kayıplar

Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet ‘F-15’ savaş uçağı, 1 adet ‘C-17’ nakliye uçağı, 1 adet ‘P-8’ keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (HA) imha edildiğini bildirdi.

#3
Foto - Trump bu kadarını hesap etmemişti! Şeytan ABD’de ağır kayıplar

Muhibbi, ‘9 komuta ve kontrol merkezi, 5 uydu haberleşme sistemi, 6 Patriot hava savunma radarı, 3 hava ve deniz kontrol-izleme radarı, 8 keşif ve erken uyarı radarı, 7 hava füze savunma radarı, 5 EPS radarı (2'si uzun menzil), 5 uzun menzilli radar, 2 hava savunma radarı, 1 taktik radar kampüsü, 6 füze hangarı, 17 silah deposu, 12 yakıt tankı, 3 lojistik merkezi, 6 savaş uçağı bakım merkezi, 6 füze fırlatma platformu, 4 HIMARS füze platformu (güdümlü roket sistemi), 1 yakıt iskelesi, 1 insansız deniz aracı deposu, 1 istihbarat veri merkezi, 4 savaş uçağı hangarı, 4 helikopter ve 6 füze deposu’nun saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurlar olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Trump bu kadarını hesap etmemişti! Şeytan ABD’de ağır kayıplar

Muhibbi, ABD’nin asker kayıplarına ilişkin ise ABD’nin kayıplar konusunda yalan söylediğini vurguladı.

#5
Foto - Trump bu kadarını hesap etmemişti! Şeytan ABD’de ağır kayıplar

Muhibbi, en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının da çok fazla olduğunu belirtti.

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