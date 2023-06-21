Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLUR MU? Belediye başkanlığı benim yapabileceğim bir şey değil, ben o mizaçta değilim. Benim için meşakkatli, ben o kabiliyette bir insan değilim. "EN ÇOK KAYBEDEN PARTİ İYİ PARTİ'DİR" Olana bitene bakacağız. En çok kaybeden parti İYİ Parti'dir. Türkiye'de hiçbir siyasi parti biz iktidarı alacağız, ihalelere fesat karıştıracağız, canınıza okuyacağız demiyor. Kimse demez. Hükümetin övündüğü bazı icraatlar var ama sayın cumhurbaşkanı şunu diyebilir mi, "Ben bir köprü yapacağım, geçenden 350, geçmeyenden 750 alacağım." Siyasetin dediklerinden çok söylediklerini yapabilmesi önemlidir. Muhalefet iktidar olamadı çünkü dediklerini yapabileceklerine inandıramadılar. Oy vermeyen seçmeni cahillikle suçladılar. Ben seçmenin irfanının yüksek olduğuna inanırım. "ERDOĞAN KENDİSİNE MUHALEFET ETSEYDİ YÜZDE 70 ALIRDI" Erdoğan kendisine muhalefet etseydi yüzde 70 alırdı. Trol ise sizde, basına hakaret sizde, dayatmacısınız, sizin bu halinizle hükümet etmeye zaten hakkınız yoktu. Olan, değişim umudu olan muhalif seçmene oldu. Herkes her şeyi kaybetti, muhalefet mahcubiyet duymadan hala grup toplantılarında konuşmalar yapıyor. "CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI KABUL EDERDİM" İki tarafa da mesafeli olan seçmenin şuurlu tercihiydi Sinan Oğan. Birinci turda kabalık etmeye gerek yoktu. Biz dedik ki tek strateji tek aday değildir. Çoklu adayla da gidilebilir. Yarış atları gibi davranmamak lazım, millete nefes imkanı verir ikinci tur. Akşener aday olsaydı İYİ Parti üçüncü bir yol olurdu. Ben dahi adaylık sorumluluğunu bismillah der kabul ederdim. Bir saniye tereddüt etmezdim. Eli belinde bir siyasettense, eli kalbinde bir siyasetin memlekete nasip olması gerektiğini düşünüyorum. En dezavantajlı aday Kılıçdaroğlu'ydu. Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığında durum farklıydı. "AKŞENER'DEN BAŞKA İYİ PARTİ'Yİ AYAKTA TUTACAK KİMSE YOK" Muhalefetin en zor dönemi başladı, genel başkanlar için de fedakarlık dönemi başladı. Meral Akşener'den başka İYİ Parti'yi ayakta tutacak kimse yoktur.