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Siyaset
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Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

2023-06-21 00:34:18
Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Bir merkez inşa edeceğiz. İYİ Parti'de bu üçüncü yol başarılamadı” diyerek yeni bir açıklama yaptı. Yeni parti kuracağı iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. "Memleketimiz için ne yapmamız gerekiyorsa yerine getireceğim" diyen Ağıralioğlu, olası bir belediye başkanlığı adaylığı içinse net konuştu. "Akşener'den başka İYİ Parti'yi ayakta tutacak kimse yoktur" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'nun "Akşener 'Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun' derse koşarım. Akşener varken yapmam" sözleri dikkat çekti.

#1
Foto - Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yaptığı eleştiriler sonrası İYİ Parti'den sert açıklamalarla istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

AĞIRALİOĞLU'DAN 'YENİ PARTİ KURACAK' İDDİALARINA YANIT! Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, 'Yeni parti kuracak' iddialarıyla ilgili konuştu. "Memleketimiz için ne yapmamız gerekiyorsa yerine getireceğim" diyen Ağıralioğlu, "Ben tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Akşener 'Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun' derse koşarım. Akşener varken yapmam." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN NET KONUŞTU! "Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ederdim" diye konuşan Ağıralioğlu, belediye başkanlığı adaylığına ise kapıları kapattı. Ağıralioğlu, "Belediye başkanlığı benim yapabileceğim bir şey değil, ben o mizaçta değilim." dedi. Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

#4
Foto - Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

"HERKES HEVESLE SUÇLU ARIYOR" Seçmenin değişim umudunu konuşmak adına ben "Bunlara dikkat etmeliyiz, milletin reflekslerini doğru ölçmeliyiz" dedim. Sürecin sonunda ben kendimi bu vebale ortak etmeyeceğimi beyan ederek kırmadan dökmeden ayrıldım. Şimdi İYİ Parti'nin hissesine şöyle bir şey düşebilir: Biz söylemiştik. Siyasette "Biz söylemiştik" demek yetmez. ben devlet için hayırlı görmedim bu ittifakı, bu adaylık sürecini. Buna engel olmak gibi bir kıymet düştü benim hisseme. Herkes hevesle suçlu arıyor. İstişare edilmeden, dayatmaya dönmüş bir siyasi itibar suikastına engel oldum. Alçaklığa engel oldum. Suçlu mu arıyorlar? Tamam, ben engel oldum. Değişim umudu olan 25 milyon oy da, hükümet dahil herkesin saygıyla anlamaya çalışması gereken bir oydur. Bu sonuçlarda herkesin kendi hissesine düşen, alması gereken dersler vardır. Milletin umudunu koru, çocuklarımızın geleceğini koru. 25 milyonu da koru.

#5
Foto - Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

"AKŞENER'İN MESULİYETİ DAHA AĞIR" Ben bu seçim mağlubiyetle biterse buna sebep olanlar istifa eder diye düşünüyordum. Hanımefendi (Meral Akşener) kazanılamayacağını bildiği halde bu süreci engelleyemedi. Onun mesuliyeti daha ağır. "Hiç kazanılamayacak bir denklem varsa o da budur"u defalarca dinledik ondan. İYİ Parti, bildiğini yapamadı.

#6
Foto - Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLUR MU? Belediye başkanlığı benim yapabileceğim bir şey değil, ben o mizaçta değilim. Benim için meşakkatli, ben o kabiliyette bir insan değilim. "EN ÇOK KAYBEDEN PARTİ İYİ PARTİ'DİR" Olana bitene bakacağız. En çok kaybeden parti İYİ Parti'dir. Türkiye'de hiçbir siyasi parti biz iktidarı alacağız, ihalelere fesat karıştıracağız, canınıza okuyacağız demiyor. Kimse demez. Hükümetin övündüğü bazı icraatlar var ama sayın cumhurbaşkanı şunu diyebilir mi, "Ben bir köprü yapacağım, geçenden 350, geçmeyenden 750 alacağım." Siyasetin dediklerinden çok söylediklerini yapabilmesi önemlidir. Muhalefet iktidar olamadı çünkü dediklerini yapabileceklerine inandıramadılar. Oy vermeyen seçmeni cahillikle suçladılar. Ben seçmenin irfanının yüksek olduğuna inanırım. "ERDOĞAN KENDİSİNE MUHALEFET ETSEYDİ YÜZDE 70 ALIRDI" Erdoğan kendisine muhalefet etseydi yüzde 70 alırdı. Trol ise sizde, basına hakaret sizde, dayatmacısınız, sizin bu halinizle hükümet etmeye zaten hakkınız yoktu. Olan, değişim umudu olan muhalif seçmene oldu. Herkes her şeyi kaybetti, muhalefet mahcubiyet duymadan hala grup toplantılarında konuşmalar yapıyor. "CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI KABUL EDERDİM" İki tarafa da mesafeli olan seçmenin şuurlu tercihiydi Sinan Oğan. Birinci turda kabalık etmeye gerek yoktu. Biz dedik ki tek strateji tek aday değildir. Çoklu adayla da gidilebilir. Yarış atları gibi davranmamak lazım, millete nefes imkanı verir ikinci tur. Akşener aday olsaydı İYİ Parti üçüncü bir yol olurdu. Ben dahi adaylık sorumluluğunu bismillah der kabul ederdim. Bir saniye tereddüt etmezdim. Eli belinde bir siyasettense, eli kalbinde bir siyasetin memlekete nasip olması gerektiğini düşünüyorum. En dezavantajlı aday Kılıçdaroğlu'ydu. Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığında durum farklıydı. "AKŞENER'DEN BAŞKA İYİ PARTİ'Yİ AYAKTA TUTACAK KİMSE YOK" Muhalefetin en zor dönemi başladı, genel başkanlar için de fedakarlık dönemi başladı. Meral Akşener'den başka İYİ Parti'yi ayakta tutacak kimse yoktur.

#7
Foto - Yeni parti sinyali! Yavuz Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: Akşener varken yapmam

YENİ PARTİ KURACAK MI? Siyasi olarak bir mesuliyet hattındayım. Siyaset bir bayrak yarışı gibidir. Ben bu siyasi mesuliyet hattında yaklaşık 30 yıldır nöbet tutuyorum. Memleketimiz için ne yapmamız gerekiyorsa yerine getireceğim. Sayın cumhurbaşkanı son avansını aldı. Siyasetin mesuliyeti, eve bereket olmaktır. Bir annenin buzdolabını açtığında gördüğüdür hükümet. Sadece sandıktan çıkmak değildir. Biz sizi seçiyoruz, yaşam standartları düzelmiyor, cebimizde harçlık yok, ölürsek çocuklarımıza ne olacak endişesi taşıyoruz. Benim için siyaset, parti kurma hevesi değildir. Benim için siyaset 85 milyonun güçlü, standartları yüksek bir ülke, en zayıfın en güçlüden hakkı alabildiği bir ülke olması demektir. Bunlar organize edilemiyorsa parti kursan ne olur? Ben tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Akşener "Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun" derse koşarım. Akşener varken yapmam. Mezara parti içi kavga ederek girmeyeceğim.

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