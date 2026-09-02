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Otomotiv
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Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

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Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Hyundai yeni makyajlı modeli IONIQ 6'yı Türkiye'de satışa çıkardıktan sonra, fiyatı ÖTV diliminin değişmesi nedeniyle bir gecede büyük bir değişime uğradı.

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Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Türkiye pazarında Bluelink bağlantı desteğiyle satışa sunulan makyajlı Hyundai IONIQ 6 modelinde beklenen ÖTV değişimi gerçekleşti.

#2
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Yenilenen tasarımı ve özellikle değişen ön yüzüyle dikkat çeken tamamen elektrikli IONIQ 6, 800 voltluk mimari altyapı üzerine inşa ediliyor.

#3
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Araçta Advance donanım paketi 125 kW maksimum güç sunarken, Progressive donanım paketi 160 kW maksimum güç üretiyor

#4
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Her iki versiyon da 350 Nm maksimum tork değeri var. Maksimum 185 km/s hıza ulaşabilen modelin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi Advance paketinde 8,3 saniye, Progressive paketinde ise 7,4 saniye.

#5
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Menzilleri ise sırasıyla 521 km ve 680 km.

#6
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

FİYATINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

#7
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

% ÖTV diliminde yer alarak 2 milyon 482 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

#8
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Üst donanım seviyesi olan Progressive versiyonunun lansman fiyatı ise 3 milyon 725 bin TL olarak açıklanmıştı.

#9
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre IONIQ 6’nın lansman kampanyasının sona ermesinin ardından yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte Advance versiyonu U ÖTV dilimine yükseldi.

#10
Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Vergi dilimi değişimi sonucunda başlangıç fiyatı 3 milyon 225 bin TL seviyesine ulaştı.

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Foto - Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!

Sadece birkaç haftalık zaman dilimi içerisinde gerçekleşen bu artış, aracın etiketine 743 bin TL (yaklaşık 0) zam olarak yansıdı./ kaynak: haber7

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