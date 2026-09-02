Yeni model Türkiye'de satışa çıkmıştı: Fiyatı bir gecede 743 bin TL değişti!
Hyundai yeni makyajlı modeli IONIQ 6'yı Türkiye'de satışa çıkardıktan sonra, fiyatı ÖTV diliminin değişmesi nedeniyle bir gecede büyük bir değişime uğradı.
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Hyundai yeni makyajlı modeli IONIQ 6'yı Türkiye'de satışa çıkardıktan sonra, fiyatı ÖTV diliminin değişmesi nedeniyle bir gecede büyük bir değişime uğradı.
Türkiye pazarında Bluelink bağlantı desteğiyle satışa sunulan makyajlı Hyundai IONIQ 6 modelinde beklenen ÖTV değişimi gerçekleşti.
Yenilenen tasarımı ve özellikle değişen ön yüzüyle dikkat çeken tamamen elektrikli IONIQ 6, 800 voltluk mimari altyapı üzerine inşa ediliyor.
Araçta Advance donanım paketi 125 kW maksimum güç sunarken, Progressive donanım paketi 160 kW maksimum güç üretiyor
Her iki versiyon da 350 Nm maksimum tork değeri var. Maksimum 185 km/s hıza ulaşabilen modelin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi Advance paketinde 8,3 saniye, Progressive paketinde ise 7,4 saniye.
Menzilleri ise sırasıyla 521 km ve 680 km.
FİYATINDA BÜYÜK DEĞİŞİM
% ÖTV diliminde yer alarak 2 milyon 482 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.
Üst donanım seviyesi olan Progressive versiyonunun lansman fiyatı ise 3 milyon 725 bin TL olarak açıklanmıştı.
Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre IONIQ 6’nın lansman kampanyasının sona ermesinin ardından yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte Advance versiyonu U ÖTV dilimine yükseldi.
Vergi dilimi değişimi sonucunda başlangıç fiyatı 3 milyon 225 bin TL seviyesine ulaştı.
Sadece birkaç haftalık zaman dilimi içerisinde gerçekleşen bu artış, aracın etiketine 743 bin TL (yaklaşık 0) zam olarak yansıdı./ kaynak: haber7
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