İşte bu hiç beklenmiyordu! Tamı tamına 19 yaşında: Matias Siltanen için sürpriz hamle!

İsveç ekibiyle sözleşmesi Aralık 2027'de bitecek olan oyuncu için 1 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro da opsiyon önerildi. Djurgarden yönetimi bu teklife sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ocak 2025'te Finlandiya ekibi KuPS'tan 1 milyon 200 bin euroya transfer edilen Siltanen, Allsvenskan'da bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bin 544 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Finli yıldız, gol katkısı veremezsen, 1 defa asist yaptı. Siltanen ön libero da oynayabiliyor.