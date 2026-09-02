Hayalleri suya düştü, taraftarlar şaşırdı: Sadece 6 dakika süre mi?
Galatasaray'da bir devir daha sona ermek üzere...
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Galatasaray'da bir devir daha sona ermek üzere...
Galatasaray'da Jakobs ve Eren Elmalı'nın ardından üçüncü sol bek pozisyonuna düşen ve forma şansı bulmakta zorlanan Kazımcan Karataş'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Transfer döneminde son günlerin hareketli takımı Galatasaray, üst üste yaptığı Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve Bitshiabu takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi. Ancak sarı kırmızılılarda ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kazımcan Karataş kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Sol bek pozisyonunda Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın ardından üçüncü alternatif durumunda olan Kazımcan'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi. Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 1 maça çıkan Kazımcan 6 dakika süre alabildi.
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