Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

ASFAT'ın bir çiziminde de gösterildiği gibi, gemide dikey füze fırlatma hücreleri (4 veya 8?) de bulunacak, böylece kara hedeflerine uzun menzilli saldırılar gerçekleştirebilecek. Ancak bunun ilk gemiye entegre edilip edilmeyeceği veya sonraki gemiler için bir önlem olup olmadığı net değil. Ana silah olarak Türk Akya ağır torpidosu ve Akata seyir füzesi (Roketsan'ın Atmaka füzesinin denizaltıdan fırlatılan versiyonu) kullanılacak, ancak daha uzun menzilli bir füzenin entegrasyonunun da görülebileceği ihtimali göz ardı edilmiyor.