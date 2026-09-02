Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

i ASFAT'ın (ülkenin deniz tersanelerini yöneten ve programı denetleyen kuruluş) son verilerine göre, MİLDEN denizaltısı 80 metreden uzun, 7 metreden geniş, 6,8 metre derinliğinde ve 2.700 tondan fazla deplasmana sahip olacak. Mürettebat yaklaşık 40 kişiden oluşacak. Denizaltı, dizel motor, bataryalar ve AIP anaerobik itme sistemini birleştirerek, sık sık şnorkel kullanmadan uzun süre dalış yapmaya olanak sağlayacak. Düşük akustik ve elektromanyetik izler, artırılmış otomasyon, geliştirilmiş sensörler, özel kuvvetleri destekleme yeteneği ve ek kurtarma altyapısı planlanıyor.