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Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen denizaltı projesiyle ilgili son gelişmeler komşu basınında gündem oldu.

#1
Foto - Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

Yunan basını, MİLDEN projesiyle ilgili olarak "Türkiye'nin 2.700 tonluk "milli denizaltısı" dikey füze fırlatma hücrelerine sahip olacak - ilk blok hazır" başlığını atarak detayları paylaştı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

#2
Foto - Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

ürkiye'nin belki de en iddialı yerli gemi inşa programı olan Milli Denizaltı'nın kısaltması MILDEN'in geliştirilmesi devam ediyor. Duyurulduğu üzere, ilk gövde bloğunun inşası tamamlandı ve denizaltının 2032 yılında teslim edilmesi hedefleniyor, ancak bu tarih erken olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

Program, konvansiyonel denizaltılar üretme konusunda bağımsız bir Türk yeteneği kazanmayı hedefliyor ve elbette, şu anda altı adet Alman tasarımı Type 214TN Reis sınıfı denizaltının üretildiği devlete ait Gölcük tersanesinde edinilen bilgi birikimine dayanıyor.

#4
Foto - Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

i ASFAT'ın (ülkenin deniz tersanelerini yöneten ve programı denetleyen kuruluş) son verilerine göre, MİLDEN denizaltısı 80 metreden uzun, 7 metreden geniş, 6,8 metre derinliğinde ve 2.700 tondan fazla deplasmana sahip olacak. Mürettebat yaklaşık 40 kişiden oluşacak. Denizaltı, dizel motor, bataryalar ve AIP anaerobik itme sistemini birleştirerek, sık sık şnorkel kullanmadan uzun süre dalış yapmaya olanak sağlayacak. Düşük akustik ve elektromanyetik izler, artırılmış otomasyon, geliştirilmiş sensörler, özel kuvvetleri destekleme yeteneği ve ek kurtarma altyapısı planlanıyor.

#5
Foto - Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

ASFAT'ın bir çiziminde de gösterildiği gibi, gemide dikey füze fırlatma hücreleri (4 veya 8?) de bulunacak, böylece kara hedeflerine uzun menzilli saldırılar gerçekleştirebilecek. Ancak bunun ilk gemiye entegre edilip edilmeyeceği veya sonraki gemiler için bir önlem olup olmadığı net değil. Ana silah olarak Türk Akya ağır torpidosu ve Akata seyir füzesi (Roketsan'ın Atmaka füzesinin denizaltıdan fırlatılan versiyonu) kullanılacak, ancak daha uzun menzilli bir füzenin entegrasyonunun da görülebileceği ihtimali göz ardı edilmiyor.

#6
Foto - Ülkede büyük panik: 'Türkiye 2700 tonluk silahı suya indirdi' diyerek duyurdular

Programın fikri geçen on yılın başlarına dayanıyor. İlk çalışma Ekim 2021'de Türk Deniz Kuvvetleri'ne sunuldu, Ocak 2022'de teknik onay aldı ve ardından ana ve yardımcı sistemlerin ön tasarımı yapıldı. İnşaatın başlangıcı 2 Ocak 2025'te duyuruldu, aynı yılın Aralık ayında ise Gölcük'te test bloğunun üretimine başlandı. Bu bölüm, Ağustos 2026'da Teknofest Mavi Vatan savunma fuarında prototip olarak tamamlanarak sergilendi. Üzerinde tahribatlı ve tahribatsız testler yapılacak ve ardından diğer blokların üretimine devam edilecek.

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