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Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Fenerbahçe'de yönetim canhıraş bir mücadele içerisinde 10 numara transferi için yoğun mesai harcıyor.

#1
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cihan Kamer'in işaret ettiği şekilde kanatta oynayabilen U23 bir 10 numara arayışı olan sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimler belli oldu. İşte detayalar...

#2
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Sarı-lacivertli yönetim, kadroda önemli bir değişikliğe hazırlanırken, transfer döneminin son hamlesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, yaptığı açıklamada kadro planlamasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

#4
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jayden Oosterwolde'nin transferi ise sakatlığı nedeniyle gerçekleşmedi. Kamer, sarı-lacivertli ekibin 23 yaş altı, kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışında olduğunu açıkladı.

#5
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin listesinde CSKA Moskova'dan 21 yaşındaki Rus Matvey Kislyak ile Strasbourg'dan 20 yaşındaki Faslı futbolcu Samir El Mourabet'in listede bulunduğu öne sürüldü.

#6
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

#7
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov ile beraber Rus futbolunun en büyük genç yıldızları arasında gösterilen Kislyak, altyapısından yetiştiği CSKA formasıyla 92 karşılaşmada 13 gol ve 10 asist kaydetti.

#8
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim olan 20 yaşındaki Faslı futbolcu Samir El Mourabet ise bu sezon 1 maça çıkarken gol ve asist katkısı sağlayamadı ve gördüğü kırmızı kartla maçı erken tamamladı.

#9
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro piyasa değeri bulunan genç futbolcunun mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

#10
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Strasbourg altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 51 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

#11
Foto - Yönetimde büyük panik yaşanıyor: Talisca sonrası: Fenerbahçe'den 10 numara operasyonu!

Samir El Mourabet, kariyeri boyunca orta saha, ön libero, 10 numara ve sol kanat mevkilerinde forma giyerken çok yönlülüğü ile dikkatleri çekti.

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