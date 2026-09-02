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Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

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AA Giriş Tarihi:

Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Ukrayna ordusu için askeri teçhizat üreten tesislerine doğrudan saldırıyı "hak ettiğini" belirtti.

#1
Foto - Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi.

#2
Foto - Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

Almanya'nın İHA konusundaki suçlamalarının kanıtsız olduğunu vurgulayan Medvedev, Alman yönetiminin Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirterek, "Onlar (Almanlar), Bandera yönetimi için askeri teçhizat üreten tesislere, hatta Berlin'deki başka yerlere doğrudan saldırı hak ediyor." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehdidine ilişkin "Teröristlerle müzakere edilmez, eylemlerine karşılık misilleme yapılır. Her türlü terörün sponsorları vardır. Şu anda bunlar, başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batılı ülkelerin liderleri. Onlar, Kiev'e trenle sık sık gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

#5
Foto - Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti. Almanya hükümeti, dün, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

#6
Foto - Rusya geri adım atmayıp daha sert çıktı Doğrudan saldırıyı hak ediyorlar

Karar gereği, Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya’nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

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