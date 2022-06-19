Yeni kiracıya tahliye kâbusu

8- Elinde usulüne uygun tahliye taahhüdü olan bir ev sahibi icra yoluyla tahliye sağlayabilir. Taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içinde icra dairesine başvurulur ve kiracıya bir tebligat gider. 9- Kiracı bu durumda evi veya işyerini tahliye eder ya da haklı bir gerekçesi varsa itiraz eder. Dava sonucunda gerekçeler incelenir ve haklı taraf tespit edilir. 10- Tahliye kararı alınırsa icra dairesince daire boşaltılır. Burada taşınma masrafları da dosyaya işlenir ve kiracı ödemek durumunda kalır. Bu nedenle kesinleşen tahliye kararı varsa kiracının kendi imkânları ile daireyi boşaltması daha avantajlı olur.