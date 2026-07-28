Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor
Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ı yeni oluşuma davet etmediklerini açıklaması başkent kulislerinin hareketlenmesine neden oldu. Daha önce "İki forvetim var" diyen Özel’in Mansur Yavaş’ı dışarıda tutması tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yeni yapı üzerindeki gölgesini ve "İmamoğlu vetosu mu var?" sorusunu bir kez daha öne çıkardı.