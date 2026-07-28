Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Özel'in daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için işaret ettiği "iki forvet" Ekrem İmamoğlu ile Yavaş arasında geçmişten bu yana örtülü bir rekabet sürüyor. Hakkında yürütülen diploma soruşturması ve yolsuzluk tutuklaması süreçleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu'na karşın Yavaş, "Kimsenin yedeği olmam" diyerek tavrını ortaya koymuştu. Özel'in bu duruş karşısında Yavaş'ı aday olarak net bir dille ifade edememesi ise kulislerde uzun süre tartışıldı.