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Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

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Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ı yeni oluşuma davet etmediklerini açıklaması başkent kulislerinin hareketlenmesine neden oldu. Daha önce "İki forvetim var" diyen Özel’in Mansur Yavaş’ı dışarıda tutması tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yeni yapı üzerindeki gölgesini ve "İmamoğlu vetosu mu var?" sorusunu bir kez daha öne çıkardı.

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Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "şaibe" soruşturmasında verilen mutlak butlan kararı partide büyük bir bölünmeye yol açtı. Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu.

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Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek "İki forvetim var" diyen Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı Yeni Parti'ye davet etmediklerini açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Takvim'de yer alan habere göre, Özgür Özel, Mansur Yavaş problemi ile baş başa…

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Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Özel-İmamoğlu yandaşı Halk TV'de soruları yanıtlayan Özgür Özel, Ankara'daki kuruluş törenlerine katılmayan ve sürece dair resmi açıklama yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruya yanıt verdi.

#4
Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Kimseye özel bir davette bulunmadıklarını öne süren Özel, "Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Yeni oluşuma henüz katılmayan belediye başkanlarına yönelik "butlancı" denmesini istemediğini söyleyen Özel,"Ben bir şey demeden, belediye başkanlarından henüz partiye geçmemiş olan kimseye butlancı muamelesi yapılmasın. Ağzından 'butlancıyım' demeyen kimse benim gönlümde butlancı değildir. Temel kriterimiz budur. Bir geçiş dönemindeyiz, hassas bir dönemdeyiz ve önemli bir işi başarmak üzereyiz." dedi.

#6
Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yeni oluşuma davet etmediklerini açıkça ilan etmesi; İmamoğlu, Özel ve Yavaş üçgenindeki gerilimi ve perde arkasındaki siyasi denklemi yeniden alevlendirdi.

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Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Özel'in daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için işaret ettiği "iki forvet" Ekrem İmamoğlu ile Yavaş arasında geçmişten bu yana örtülü bir rekabet sürüyor. Hakkında yürütülen diploma soruşturması ve yolsuzluk tutuklaması süreçleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu'na karşın Yavaş, "Kimsenin yedeği olmam" diyerek tavrını ortaya koymuştu. Özel'in bu duruş karşısında Yavaş'ı aday olarak net bir dille ifade edememesi ise kulislerde uzun süre tartışıldı.

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Foto - Yeni Parti, eski tartışma! Ekrem, Mansur’u istemiyor

Şimdi bu hamlenin ardından iki ana senaryo öne çıkıyor: Ya İmamoğlu, Yavaş'ı yeni yapının içinde görmek istemiyor ya da Yavaş, İmamoğlu'nun gölgesinde şekillenen bir siyasi projede yer almayı doğrudan reddediyor. Ancak Özel'in "Davet etmedik" çıkışı, masadaki Ekrem İmamoğlu faktörünün ağır bastığını ve Yavaş'ın istenmediği yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Adem

Hapisten gúdúlen koyunlar...parti degil hirsizlik çetesi...ofisleri silivriye...
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