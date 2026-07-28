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Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

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Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

Son olarak İspanya'ya satışı gerçekleştirilen yerli ve milli eğitim uçağı Hürjet'le ilgili Türkiye yine büyük bir hamleye hazırlanıyor. TUSAŞ'ın İngiltere planı ortaya çıktı.

#1
Foto - Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

Haberaero'da yer alan habere göre, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Krallık’ın BAE Hawk T1 ve T2 uçaklarının yerini alacak yeni eğitim uçağı programını yakından takip ettiklerini belirterek, HÜRJET’in müşteri ihtiyaçlarını karşılaması halinde sürece katılabileceklerini söyledi.

#2
Foto - Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET platformunu farklı görev ihtiyaçlarına uygun yeni konfigürasyonlarla geliştirmeyi sürdürürken, uçağın ihracat potansiyelini artıracak uluslararası projeleri de yakından izliyor. Bu kapsamda şirket, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil jet eğitim uçağı tedarik programını öncelikli fırsatlar arasında değerlendiriyor ve HÜRJET'in bu ihtiyaca cevap verebilecek adaylardan biri olması için çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in uygun olduğu tüm programlarda yer almaya hazır olduklarını belirterek, “Elbette, HÜRJET’in uygun olduğu her türlü programda yer alacağız” dedi.

#4
Foto - Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

Demiroğlu, Birleşik Krallık’taki sürece ilişkin, “Gelişmeleri takip edeceğiz. Yetkililerle bu konuyu görüşeceğiz ve eğer bunun doğru proje olduğunu, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi düşünürsek, Birleşik Krallık programları da dahil olmak üzere bu projelere katılacağız” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

Demiroğlu, açıklamalarını Farnborough Hava Gösterisi’nde TUSAŞ’ın sergisinde gazetecilere yaptı. Şirket, önceki yıllarda olduğu gibi fuar alanında tam boyutlu bir HÜRJET maketi de sergiledi.

#6
Foto - Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

programına katılması planlanıyor. ÖZGÜN YAP İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin hizmette bulunan BAE Hawk T1 ve T2 eğitim jetlerini değiştirmeye yönelik planı, Farnborough Uluslararası Hava Fuarının en dikkat çeken savunma projelerinden biri olarak öne çıktı. Yeni nesil eğitim uçağı tedariki için başlatılması beklenen programda, birçok uluslararası üretici rekabet ediyor. Aday platformlar arasında BAE Systems ile Boeing ortaklığının geliştirdiği T-7A çözümü, Korea Aerospace Industries (KAI) üretimi T-50 Golden Eagle ve Leonardo tarafından geliştirilen M-346 Master yer alıyor. Öte yandan, TUSAŞ da milli jet eğitim uçağı HÜRJET ile bu önemli programa dahil olmayı hedefliyor. Şirket, HÜRJET'in İngiltere'nin belirlediği operasyonel ve teknik gereksinimleri karşılayabileceğinin değerlendirilmesi halinde, Birleşik Krallık'ın yeni eğitim uçağı ihalesinde resmi adaylardan biri olarak yer almayı planlıyor. Bu durum, HÜRJET'in uluslararası pazardaki rekabet gücü açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

#7
Foto - Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET geliştirme programında test faaliyetlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, şu ana kadar görev yapan iki prototipin toplamda yaklaşık 500 saatlik uçuşu başarıyla tamamladığını açıkladı. Demiroğlu, programın bir sonraki aşamasında filonun genişletileceğini ifade ederek, 2026 yılı içerisinde dört yeni HÜRJET prototipinin daha gökyüzüyle buluşmasının hedeflendiğini söyledi. Bu yeni platformlardan birinin avcı eğitim uçağı, diğerinin ise hafif savaş uçağı konfigürasyonunda geliştirileceğini aktardı. Tek bir GE Aerospace F404 turbofan motoruyla görev yapan HÜRJET'in, test ve geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması planlanıyor. Programın ilerleyen safhalarında farklı görev ihtiyaçlarına yönelik yeni varyantların da geliştirilmesi öngörülüyor.

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