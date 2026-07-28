Türkiye Hürjet için pusuya yattı: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu büyük planı ilk kez açıkladı

programına katılması planlanıyor. ÖZGÜN YAP İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin hizmette bulunan BAE Hawk T1 ve T2 eğitim jetlerini değiştirmeye yönelik planı, Farnborough Uluslararası Hava Fuarının en dikkat çeken savunma projelerinden biri olarak öne çıktı. Yeni nesil eğitim uçağı tedariki için başlatılması beklenen programda, birçok uluslararası üretici rekabet ediyor. Aday platformlar arasında BAE Systems ile Boeing ortaklığının geliştirdiği T-7A çözümü, Korea Aerospace Industries (KAI) üretimi T-50 Golden Eagle ve Leonardo tarafından geliştirilen M-346 Master yer alıyor. Öte yandan, TUSAŞ da milli jet eğitim uçağı HÜRJET ile bu önemli programa dahil olmayı hedefliyor. Şirket, HÜRJET'in İngiltere'nin belirlediği operasyonel ve teknik gereksinimleri karşılayabileceğinin değerlendirilmesi halinde, Birleşik Krallık'ın yeni eğitim uçağı ihalesinde resmi adaylardan biri olarak yer almayı planlıyor. Bu durum, HÜRJET'in uluslararası pazardaki rekabet gücü açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.