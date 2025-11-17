Yeni kanıtlar ortaya çıkardı: Irak’ta ABD askerleri kadın ve çocukları kasten öldürmüş

Bir başka deniz piyadesi olan Onbaşı Stephen Tatum ise çatışmalarda yer aldığını inkar etmedi ancak manga lideri Wuterich'i yatak odasına kadar takip ettiğini söyledi. Başlangıçta görüş mesafesi düşük olduğu için orada kadın ve çocukların olduğunu bilmediğini iddia etti. Ancak BBC tarafından daha sonra elde edilen üç ifadeye göre, Tatum farklı bir açıklama yaptı. Nisan 2006'da Donanma Kriminal Araştırma Servisi'ne verdiği ifadede, "Çocukların odada diz çökmüş olduğunu gördüm. Tam sayısını hatırlamıyorum ama çok fazlaydı. Göğse ve kafaya ikişer el ateş etmek üzere eğitildim ve eğitimimi takip ettim" demişti. Bir ay sonra, "odadaki insanları vurmadan önce kadın ve çocuk olduklarını kesin olarak tespit edebildiğini" söyledi. Ve ondan bir hafta sonra, "Burası vurduğum çocuğu gördüğüm yer. Çocuk olduğunu bildiğim halde yine de onu vurdum" dedi. Çocuğu beyaz bir tişört giymiş, yatağın üzerinde duran ve kısa saçlı biri olarak tarif etti. Tatum'un savunma avukatları daha sonra alınan bu ifadelerin baskı altında alındığını iddia etti. Tatum hakkındaki suçlamalar Mart 2008'de düşürüldü ve ifadeler Wuterich'in duruşmasında dikkate alınmadı. Adli tıp uzmanı Michael Maloney, Mendoza ve Tatum'un ifadelerinin Safa'nın ailesini vuran iki deniz piyadesi olduklarına işaret ettiğini söyledi. Maloney, Mendoza'nın önce yatak odasına girdiğini ve Tatum'un da onu takip ederek "yatağın başından ateş ettiğini" düşünüyor. İddiaları Mendoza ve Tatum'a yönelttik. Mendoza yanıt vermedi. Daha önce Safa'nın babasını vurduğunu kabul etmiş ancak emirleri uyguladığını söylemişti. Hiçbir zaman cezai bir suçla itham edilmedi. Tatum avukatı aracılığıyla Hadisa'yı geride bırakmak istediğini söyledi. Safa'nın evindeki tetikçilerden biri olduğuna dair ifadesini hiçbir zaman geri çekmedi.