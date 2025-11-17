Haber Merkezi Giriş Tarihi: Yeni kanıtlar ortaya çıkardı: Irak’ta ABD askerleri kadın ve çocukları kasten öldürmüş
Safa Yunus, “Burası bütün ailemin öldürüldüğü oda” diyor. Hadisa katliamında ABD deniz piyadelerinin evine ateş açmasıyla beş kardeşi, annesi ve teyzesiyle birlikte hayatta kalan tek kişi o olmuştu. Irak'ın Hadisa kasabasındaki evin ön kapısı kurşun delikleriyle dolu. Arka yatak odasında, ailesinin vurulduğu yatağın üzerinde renkli bir yatak örtüsü var. ABD deniz piyadeleri 19 Kasım 2005'te evlerine girip ateş açarak Safa dışındaki herkesi öldürdüğünde beş kardeşi, annesi ve teyzesiyle birlikte buraya saklanmıştı. Babası ön kapıyı açtığında vurularak öldürülmüştü. BBC Eye araştırması, bir adli tıp uzmanına göre Safa'nın ailesinin öldürülmesine hiç yargılanmamış iki deniz piyadesinin de dahil olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkardı. Kanıtlar çoğunlukla cinayetlerin ardından verilen ifadeler ve tanıklıklara dayanıyor. Yeni bilgiler, o günkü olaylarla ilgili Amerikan soruşturmasının güvenilirliği konusunda şüphe uyandırıyor. ABD silahlı kuvvetlerinin bu konuda nasıl hesap vereceği konusunda önemli sorular ortaya çıkarıyor. Safa'nın ailesinin de öldürüldüğü olaylar, ABD Deniz Piyadeleri'nin dört kadın ve altı çocuk dahil 24 Iraklı sivili öldürdüğü Hadisa katliamı olarak biliniyor. Üç eve giren askerler, içerideki neredeyse herkesi, ayrıca araçtaki şoförü ve dört üniversite öğrencisini öldürdü. Olay, ABD'nin Irak savaşındaki en uzun savaş suçları soruşturmasını tetikledi ancak katliama katılan hiçbir asker ceza almadı. Daha sonra ABD Savunma Bakanı da olan dönemin komutanlarından James Mattis, olaya karışan askerlerin "masum" olduğunu savunmuştu.