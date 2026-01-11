  • İSTANBUL
Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

Türkiye'deki varlığı son dönemde tartışılan Rus hava savunma sistemi S-400'lerin yerine geçmesi beklenen Hisar sisteminin talipleri artıyor. Endonezya'dan sonra bir ülke daha talip oldu.

#1
Foto - Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

Güney Asya ülkeleri, hava savunmasında tercihini Türk savunma sistemlerinden yana kullanıyor.

#2
Foto - Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

HİSAR-A ve HİSAR-O sistemlerinin Endonezya’da aktif kullanıma girmesinin ardından bu kez Malezya, kısa ve orta menzilli hava savunma ihtiyacını Türkiye’den karşılama kararı aldı.

#3
Foto - Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

Ortaya çıkan belgelere göre Kuala Lumpur yönetimi, hava savunma kapasitesini güçlendirmek için “Çelik Kubbe” konseptine HİSAR sistemleriyle giriş yaptı.

#4
Foto - Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

Hisar A Özellikleri: FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşan sisteme bağımsız görev icra edebilmesi adına bir hava arama radarı, termal gece ve gündüz görüş kamerası, elektro optik sensörler ve lazer arayıcı başlık entegre edilmiştir. Sistem hedef tespit, teşhis ve takibi yapabilmekte dost-düşman unsurlarını ayırabilmektedir. Üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda diğer sistemler ile entegre faaliyet gösterebilen sistem, çoklu angajman ve ateşleme görevlerini de yapabilmektedir. Hedef Takip Menzili: 25+ km, Hedef Önleme Menzili: 15 km-2 km

#5
Foto - Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

Hisar O Özellikleri: Sistem; hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonları dağıtık ve esnek mimaride otonom şekilde icra kabiliyetine sahiptir. Hedef Takip Menzili: 40-60 km, Eşzamanlı Takip Edilen Hedef Sayısı: 60 Sistem batarya ve tabur seviyesinde hava savunma görevlerini icra edebilmektedir. Sistem tabur seviyesinde; atış kontrol merkezi, radar, üç adet füze bataryası, haberleşme sistemleri ve destek araçlarından oluşmaktadır. Link 1/Link 11B/Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerinin komuta kontrol unsurları ile koordinasyon içinde çalışma sağlayan sistem, entegre biçimde hava resmi üreterek elektro optik sensörler ile otomatik hedef takip ve atış yapabilmektedir.

#6
Foto - Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

