Flaş gelişme: Türkiye'den yerli S-400'ü istediler

Hisar O Özellikleri: Sistem; hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonları dağıtık ve esnek mimaride otonom şekilde icra kabiliyetine sahiptir. Hedef Takip Menzili: 40-60 km, Eşzamanlı Takip Edilen Hedef Sayısı: 60 Sistem batarya ve tabur seviyesinde hava savunma görevlerini icra edebilmektedir. Sistem tabur seviyesinde; atış kontrol merkezi, radar, üç adet füze bataryası, haberleşme sistemleri ve destek araçlarından oluşmaktadır. Link 1/Link 11B/Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerinin komuta kontrol unsurları ile koordinasyon içinde çalışma sağlayan sistem, entegre biçimde hava resmi üreterek elektro optik sensörler ile otomatik hedef takip ve atış yapabilmektedir.