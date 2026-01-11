  • İSTANBUL
Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Türkiye, savunma sanayisinde attığı dev adımlarla dünya harp doktrinlerini yeniden yazmaya devam ediyor. Yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte yerli dron üretim kapasitesi, yıllık 100 binli rakamları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Baykar tarafından desteklenen dron üreticisi Skydagger, modern savaş meydanlarının korkulu rüyası haline gelen Fpv kamikaze dron üretiminde Türkiye’nin gücüne güç kattı. 2024 yılında faaliyetlerine başlayan Skydagger, kısa sürede kurduğu dev üretim hattıyla çok ciddi bir kapasiteye erişti.

#1
Foto - Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: Tamamen yerli ve milli! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Skydagger üretim hattında yıllık 120 bin dron kapasitesine ulaşıldığını duyurdu. Bayraktar, üretilen dronların teknolojik üstünlüğüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Elektrik motorundan uçuş kontrol bilgisayarına, Fpv gövdeden bataryaya, video haberleşmeden harp başlığına kadar her bileşeniyle yerli, milli ve özgün..." Hava savunma sistemlerini aşmada kritik öneme sahip olan bu dron ordusu, Türkiye’nin savunma kalkanını daha da sarsılmaz hale getirecek.

#2
Foto - Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Modern harp sahasındaki doktrinlerin merkezinde yer almaya başlayan ve hava savunma sistemlerinin aşılmasında önemli bir unsura dönüşen dronlar, Türk savunma sanayisi için de önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Baykar tarafından desteklenen dron üreticisi Skydagger, gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içinde uçuyormuş gibi kullanılan FPV kamikaze dron üretimine yönelik olarak 2024 yılında faaliyete başladı. Farklı boyutlardaki çözümlerle bir ürün ailesi oluşturan Skydagger, kısa sürede hayata geçirdiği yatırımlarla çok ciddi üretim kapasitesine ulaştı.

#3
Foto - Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Skydagger üretim hattında yıllık 120 bin drone kapasitesine ulaştığını bildirdi. Bayraktar, "Elektrik motorundan uçuş kontrol bilgisayarına, FPV gövdeden bataryaya, video haberleşmeden harp başlığına kadar her bileşeniyle yerli, milli ve özgün..." ifadelerine yer verdi. Skydagger 7, 10 ve 15 inç boyutlarındaki kamikaze FPV dronlarına son olarak Skydagger 15 Plus ve Skydagger Mini'yi kattı. Yeni ürünlerle birlikte Skydagger'ın ürün ailesi, yeni en büyük ve en küçük FPV'lerle daha da genişlemiş oldu.

#4
Foto - Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Skydagger 15 Plus, 10 kilogram mühimmat taşıyor. Skydagger Mini ise daha çok şehir içi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirildi ve 500 gram antipersonel mühimmatla görev yapıyor. Üretimde yaşanabilecek olası kısıtlamaları aşmak ve dronların seri üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek adetlere ulaşabilmek için alt bileşenlerin yerlileştirilmesine önem veren SkyDagger, bu kapsamda mühimmat, batarya, fiberoptik sistem, mühimmatı akıllı hale getiren tetik kutusu ve detenatör kartı, yapay zeka sistemi gibi bileşenleri ya kendi üretiyor ya da yerli üreticelerden temin ediyor. Ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkaran Skydagger, bu yıl yüzde 100 yerlilik oranına ulaşmayı hedefliyor.

#5
Foto - Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Türkiye'de kullanımına sunulan Skydagger dronları, geçen yıl 14 ülkeye ihraç edildi. Skydagger, yaklaşık 30 bin dronu yurt dışındaki kullanıcılara sundu. Skydagger'in bu başarısının arkasında kullanıcılara platforma entegre mühimmatlar sunulması yatıyor. Bu kapsamda, dronla mühimmatın haberleşebildiği akıllı sistemler oluşturuluyor. Bunun yanında 3 aşamalı emniyet sisteminin aktif edilmesiyle mühimmatın hazır hale gelmesi ise kamikaze dronlar için en kritik konulardan olan güvenlik gereksinimini üst seviyeye çıkarıyor.

#6
Foto - Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Akıllı mühimmat ve sistemlerin çok geniş aralıklı çift bantta sürekli frekans atlamasıyla görev yapması da jammerlardan etkilenmeden görev yapmayı mümkün kılıyor. Tüm bu unsurlar ürünlerin daha fazla tercih edilmesine kapı aralıyor. Bunun yanında kullanıcı eğitimleri, eğiticilerin eğitimiyle ürünlerini destekleyen Skydagger, bu süreçte online simülasyonlardan da yararlanıyor. Yaklaşık 2 haftada bir personelin atış yapacak seviyeye gelmesi sağlanıyor.

