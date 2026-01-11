Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!
Türkiye, savunma sanayisinde attığı dev adımlarla dünya harp doktrinlerini yeniden yazmaya devam ediyor. Yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte yerli dron üretim kapasitesi, yıllık 100 binli rakamları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Baykar tarafından desteklenen dron üreticisi Skydagger, modern savaş meydanlarının korkulu rüyası haline gelen Fpv kamikaze dron üretiminde Türkiye’nin gücüne güç kattı. 2024 yılında faaliyetlerine başlayan Skydagger, kısa sürede kurduğu dev üretim hattıyla çok ciddi bir kapasiteye erişti.