Türk savunma sanayisinde dron devrimi: Yıllık 120 bin üretimle göklerin yeni hakimi!

Skydagger 15 Plus, 10 kilogram mühimmat taşıyor. Skydagger Mini ise daha çok şehir içi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirildi ve 500 gram antipersonel mühimmatla görev yapıyor. Üretimde yaşanabilecek olası kısıtlamaları aşmak ve dronların seri üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek adetlere ulaşabilmek için alt bileşenlerin yerlileştirilmesine önem veren SkyDagger, bu kapsamda mühimmat, batarya, fiberoptik sistem, mühimmatı akıllı hale getiren tetik kutusu ve detenatör kartı, yapay zeka sistemi gibi bileşenleri ya kendi üretiyor ya da yerli üreticelerden temin ediyor. Ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkaran Skydagger, bu yıl yüzde 100 yerlilik oranına ulaşmayı hedefliyor.