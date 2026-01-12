Satranç tahtası kurulmuş! Batan Rus gemisindeki büyük sır ortaya çıktı

Analizde şu değerlendirme öne çıkıyor: “Soğuk Savaş’ın en gergin dönemlerinde bile iki taraf, ilişkilerinde tam bir kopuşu önlemeye özen gösterirdi. Bugün ise Washington ve Moskova’da o dönemin sağduyulu liderlerinin yerini, birbirini tamamen düşman gören yönetimler aldı.” Weichert, Washington’un Ukrayna politikasındaki katı tutumunun Rusya’yı Çin, İran ve özellikle Kuzey Kore’ye ittiğini savunuyor. Bu durumun, dünya çapında yeni bir bloklaşmayı ve nükleer risklerin yayılmasını beraberinde getirebileceğini belirtiyor.