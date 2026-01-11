  • İSTANBUL
Kaan'ı istiyorlardı! Endonezya'dan Türkiye tarihi destek
Haber Merkezi

Kaan'ı istiyorlardı! Endonezya'dan Türkiye tarihi destek

Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan'ı isteyen ve birçok savunma anlaşması yapan Endonezya'dan flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Kaan'ı istiyorlardı! Endonezya'dan Türkiye tarihi destek

Endonezya, Türkiye'nin ASEAN'ın (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) "tam diyalog ortağı" olma başvurusuna tam destek verdi. Cuma günü Ankara'da Dışişleri ve Savunma Bakanları düzeyinde yapılan ortak toplantının ardından Jakarta, Türkiye'nin hedefini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

#2
Foto - Kaan'ı istiyorlardı! Endonezya'dan Türkiye tarihi destek

Tam diyalog ortağı, ASEAN zirvelerine üst düzey katılım hakkı bulunan, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında kapsamlı iş birliği yürüten ülkeler için kullanılan statüdür.

#3
Foto - Kaan'ı istiyorlardı! Endonezya'dan Türkiye tarihi destek

ASEAN’ın kurucu üyelerinden ve bölgenin en büyük ekonomilerinden biri olan Endonezya'nın bu desteği, süreci hızlandırabilecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye, 2017'den bu yana yalnızca "sektörel diyalog ortağı" statüsüne sahip bulunuyor.

#4
Foto - Kaan'ı istiyorlardı! Endonezya'dan Türkiye tarihi destek

ASEAN NEDİR? Güneydoğu Asya Uluslar Birliği, 8 Ağustos 1967'de Vietnam Savaşı'ndan kaynaklanan komünist genişlemeye karşı olarak Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur arasında kurulan uluslararası örgüt. 2005 yılında örgütün toplam gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 884 milyar dolardır.

