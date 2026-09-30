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Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

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Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

Yunan milletvekili Angelos Syrigos, 2024 yılında Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

#1
Foto - Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, 2024'te Türkiye'den izin almadan Yunanistan-GKRY elektrik bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarındaki deniz tabanı araştırmalarında, Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kabul etti.

#2
Foto - Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

Syrigos, ERT News'te katıldığı programda, Temmuz ve Kasım 2024'te yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

Syrigos, Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, kasımda ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye göndermesinin ardından Yunanistan'ın tepkisine ilişkin, "Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

Sunucunun "Geri adım mı attık?" sorusuna "evet" yanıtını veren Syrigos, Atina'nın o dönemde sorunun diyalog ve deniz altı kablolarının döşenmesine ilişkin uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde çözülebileceğini düşündüğünü iddia etti.

#5
Foto - Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

Syrigos, geçmişte aynı geniş deniz bölgesinde kablo döşeme faaliyetlerinin ciddi sorun yaşanmadan gerçekleştirildiğini, bu nedenle mevcut projenin de benzer şekilde ilerleyebileceğinin düşünüldüğünü ancak bu kez aynı koşulların oluşmadığını belirtti.

#6
Foto - Angelos Syrigos'tan gündemi altüst edecek itiraf: Türkiye savaş gemilerini gönderince vazgeçtik

Kablo çalışmaları için Türkiye'den izin istenmeyeceğini, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini iddia eden Syrigos, Türkiye'ye yapılacak bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.

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