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Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

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Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

#1
Foto - Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

#2
Foto - Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

Söz konusu soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma gerektiren emniyet ekipleri, "danışmanlık" faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen verileri değerlendirdi.

#3
Foto - Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

İnceleme sonucunda, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği tespit edildi.

#4
Foto - Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği anlaşıldı.

#5
Foto - Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

#6
Foto - Yeni gün operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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