Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu
ABD-İran savaşının sona ermesinin ardından yeni şiddetlenen Ukrayna-Rusya çatışmasında şok eden bir gelişme yaşandı. Ülkenin savunma sanayisi için kritik öneme sahip fabrika vuruldu.
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ABD-İran savaşının sona ermesinin ardından yeni şiddetlenen Ukrayna-Rusya çatışmasında şok eden bir gelişme yaşandı. Ülkenin savunma sanayisi için kritik öneme sahip fabrika vuruldu.
Ukrayna, Rusya’nın silah üretim zincirindeki pek göz önünde olmayan ancak son derece önemli düğüm noktalarından birini vurmuş olabilir.
Bu bağlamda Voronej’de bulunan ve Ukrayna askeri istihbaratının Rusya’nın operasyonel açıdan en önemli üç silah programına özel yarı iletken bileşenleri tedarik ettiğini belirlediği Sborka fabrikası hedef alındı. Bu programlar arasında Kh-101 seyir füzesi, İskender-K balistik füze kompleksi ve Pantsir-S1 hava savunma sistemi yer alıyor.
Defence Blog tarafından yapılan habere göre seyir füzeleriyle gerçekleştirildiği bildirilen bu saldırı tesiste büyük hasara yol açtı.
Sborka fabrikası, Voronej Yarı İletken Cihazlar Fabrikası olarak bilinmekte. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü veri tabanına göre fabrika; yarı iletken cihazlar, entegre devreler ve güç modüllerinin Rusya’daki lider tasarımcısı ve üreticisi konumunda ve spesifik olarak belirlenmiş bileşen sözleşmeleri aracılığıyla en az üç silah programının üretimine katılmaktadır.
Fabrikanın bulunduğu Voronej şehri, Ukrayna sınırının yaklaşık 500 kilometre kuzeydoğusunda, yani Ukrayna’nın uzun menzilli vuruş unsurlarının menzili içinde yer almaktadır. Keza şehir daha önce de Ukrayna’nın saldırılarına hedef olmuştu; bunlar arasında Rus Su-34 savaş uçaklarına ev sahipliği yapan askeri hava üssü ve bölgedeki yakıt depolama altyapısına yönelik saldırılar yer alıyordu. Rusya, Voronej Oblastı genelinde önemli bir askeri-endüstriyel altyapıya sahip ve bu da bölgeyi, Ukrayna’nın Rusya’nın silah üretim kapasitesini zayıflatma kampanyasında sürekli bir hedef haline getiriyor. Sborka fabrikasının Ukrayna şehirlerine ve silahlı kuvvetlerine karşı aktif olarak kullanılan silahlar için bileşenler ürettiği bu endüstriyel ekosistemdeki konumu, onu mantıklı bir hedef haline getirdi. Kaynak: Defenceturk
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