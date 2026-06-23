  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın fiyatlarında yön değişti! Dolar ve Fed beklentileri piyasaları etkiliyor Interpol’luk IBAN mağduru! ABD'de yakalandı, Türkiye’ye iade edildi Verdiği tepki olay oldu! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun lüks evini gördüğünde “Vay anasını” demiş 5 ülkenin istihbaratından acil çağrı: Hemen harekete geçilmeli! Havalar ısınınca yoğun koku yayılıyor! Tek malzemeyle evdeki çöp kokusuna son! Resmen çılgına döndü! Kılıçdaroğlu’nun “O isimle iki saat ne görüştünüz?” sorusu Arınç’ı küplere bindirdi Cem Küçük villa meselesine isyan etti: Başarısızsın eleştirileceksin bu kadar basit Bebeğini arabada unutan anneden, “Senin derdin ne be kadın” dedirten hareketler
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

ABD-İran savaşının sona ermesinin ardından yeni şiddetlenen Ukrayna-Rusya çatışmasında şok eden bir gelişme yaşandı. Ülkenin savunma sanayisi için kritik öneme sahip fabrika vuruldu.

#1
Foto - Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Ukrayna, Rusya’nın silah üretim zincirindeki pek göz önünde olmayan ancak son derece önemli düğüm noktalarından birini vurmuş olabilir.

#2
Foto - Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Bu bağlamda Voronej’de bulunan ve Ukrayna askeri istihbaratının Rusya’nın operasyonel açıdan en önemli üç silah programına özel yarı iletken bileşenleri tedarik ettiğini belirlediği Sborka fabrikası hedef alındı. Bu programlar arasında Kh-101 seyir füzesi, İskender-K balistik füze kompleksi ve Pantsir-S1 hava savunma sistemi yer alıyor.

#3
Foto - Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Defence Blog tarafından yapılan habere göre seyir füzeleriyle gerçekleştirildiği bildirilen bu saldırı tesiste büyük hasara yol açtı.

#4
Foto - Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Sborka fabrikası, Voronej Yarı İletken Cihazlar Fabrikası olarak bilinmekte. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü veri tabanına göre fabrika; yarı iletken cihazlar, entegre devreler ve güç modüllerinin Rusya’daki lider tasarımcısı ve üreticisi konumunda ve spesifik olarak belirlenmiş bileşen sözleşmeleri aracılığıyla en az üç silah programının üretimine katılmaktadır.

#5
Foto - Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Fabrikanın bulunduğu Voronej şehri, Ukrayna sınırının yaklaşık 500 kilometre kuzeydoğusunda, yani Ukrayna’nın uzun menzilli vuruş unsurlarının menzili içinde yer almaktadır. Keza şehir daha önce de Ukrayna’nın saldırılarına hedef olmuştu; bunlar arasında Rus Su-34 savaş uçaklarına ev sahipliği yapan askeri hava üssü ve bölgedeki yakıt depolama altyapısına yönelik saldırılar yer alıyordu. Rusya, Voronej Oblastı genelinde önemli bir askeri-endüstriyel altyapıya sahip ve bu da bölgeyi, Ukrayna’nın Rusya’nın silah üretim kapasitesini zayıflatma kampanyasında sürekli bir hedef haline getiriyor. Sborka fabrikasının Ukrayna şehirlerine ve silahlı kuvvetlerine karşı aktif olarak kullanılan silahlar için bileşenler ürettiği bu endüstriyel ekosistemdeki konumu, onu mantıklı bir hedef haline getirdi. Kaynak: Defenceturk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde tarım arazileri sular altında kaldı
Yerel

O ilimizde tarım arazileri sular altında kaldı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Küçük Süvengeler Mahallesi’nde ekili araziler su altında kaldı...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük provokasyon: Amedspor Bayrağı köprüye asıldı!
Gündem

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük provokasyon: Amedspor Bayrağı köprüye asıldı!

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bugün akıllara durgunluk veren bir provokasyona sahne oldu.
Miras kavgası kanlı bitti!
Aktüel

Miras kavgası kanlı bitti!

Erzurum Aşkale'de akrabalar arasında miras kaynaklı arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kadın bıçakla yaralandı.

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı
Gündem

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı

Ekrem İmamoğlu'nun trolü olduğu iddia edilen Nasuh Bektaş’ın “İstanbul’da metro deyince akla Ekrem İmamoğlu gelir” paylaşımı tartışma yaratt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD..
Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi
Dünya

Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesinin ardından Berlin’in gerekli adımları atmakta geciktiğini sö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23