Üretimler aksayacak: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Fabrikanın bulunduğu Voronej şehri, Ukrayna sınırının yaklaşık 500 kilometre kuzeydoğusunda, yani Ukrayna’nın uzun menzilli vuruş unsurlarının menzili içinde yer almaktadır. Keza şehir daha önce de Ukrayna’nın saldırılarına hedef olmuştu; bunlar arasında Rus Su-34 savaş uçaklarına ev sahipliği yapan askeri hava üssü ve bölgedeki yakıt depolama altyapısına yönelik saldırılar yer alıyordu. Rusya, Voronej Oblastı genelinde önemli bir askeri-endüstriyel altyapıya sahip ve bu da bölgeyi, Ukrayna’nın Rusya’nın silah üretim kapasitesini zayıflatma kampanyasında sürekli bir hedef haline getiriyor. Sborka fabrikasının Ukrayna şehirlerine ve silahlı kuvvetlerine karşı aktif olarak kullanılan silahlar için bileşenler ürettiği bu endüstriyel ekosistemdeki konumu, onu mantıklı bir hedef haline getirdi. Kaynak: Defenceturk