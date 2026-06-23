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Sağlık
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Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

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Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

Manisa'da baş ağrısıyla doktora giden bir adam, kulağından çıkan şeyi görünce gözlerine inanamadı.

#1
Foto - Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Demir’in kulağında yaşadığı ağrı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu.

#2
Foto - Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

Yapılan muayenede, şikayetlerinin nedeninin kulağına kaçan Japon böceği olduğu ortaya çıktı.

#3
Foto - Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

Alaşehir'de çiftçilikle uğraşan 41 yaşındaki Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine Salihli’deki özel bir hastaneye gitti.

#4
Foto - Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

KULAĞINDAN ÖLÜ JAPON BÖCEĞİ ÇIKTI Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi.

#5
Foto - Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

Opr. Dr. Türkyılmaz’ın müdahalesiyle böcek başarılı bir operasyonla çıkarılırken, Ali Demir yaşadığı ilginç olayı anlattı. Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından çıkarıldı" dedi.

#6
Foto - Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmişti: Kulağından çıkan şeye inanamadı!

DOKTORLARDAN UYARI: KENDİNİZ MÜDAHALE ETMEYİN Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.

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