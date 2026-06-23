Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!
Yemen’in kuzeydoğu bölgesinde, Pakistan ordusuna mensup üç askerin kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen’in kuzeydoğu bölgesinde, Pakistan ordusuna mensup üç askerin kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Yemen'in doğusundaki Hadramut iline kısa süre önce ulaşan Pakistan güçleri geçtiğimiz gün saldırıya uğradı.
Kaynaklara göre silahlı kişiler, Hadramut Vadisi'nde Pakistanlı askerleri taşıyan Suudi zırhlı aracına pusu kurdu. Aracın Suudi güçleriyle koordinasyon sağlanmadan hareket ettiği belirtildi.
Kaynaklar, silahlı kişilerin zırhlı aracı kullanılamaz hale getirdiğini ve araçta bulunan biri subay 3 Pakistanlı askeri alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktardı.
Suudi ve Pakistan güçlerinin, kaçırılan askerleri kurtarmak amacıyla bölgede geniş çaplı arama ve konuşlanma faaliyeti başlattığı ifade edildi.
Yerel kaynaklar, geçtiğimiz günlerde Pakistan güçlerinin Şebva ve Hadramut illerine konuşlandığını ifade etmişti.
Hadramut ilinde Suudi destekli yerel güçlerle Pakistan askerleri arasında gerginlik yaşandığı, yerel güçlerin Pakistan ordusunun bölgedeki varlığına karşı çıktığı rapor edilmişti. (Kaynak: Mepa News)
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