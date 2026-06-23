  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın fiyatlarında yön değişti! Dolar ve Fed beklentileri piyasaları etkiliyor Interpol’luk IBAN mağduru! ABD'de yakalandı, Türkiye’ye iade edildi Verdiği tepki olay oldu! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun lüks evini gördüğünde “Vay anasını” demiş 5 ülkenin istihbaratından acil çağrı: Hemen harekete geçilmeli! Havalar ısınınca yoğun koku yayılıyor! Tek malzemeyle evdeki çöp kokusuna son! Resmen çılgına döndü! Kılıçdaroğlu’nun “O isimle iki saat ne görüştünüz?” sorusu Arınç’ı küplere bindirdi Cem Küçük villa meselesine isyan etti: Başarısızsın eleştirileceksin bu kadar basit Bebeğini arabada unutan anneden, “Senin derdin ne be kadın” dedirten hareketler
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Yemen’in kuzeydoğu bölgesinde, Pakistan ordusuna mensup üç askerin kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

1
#1
Foto - Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Yemen'in doğusundaki Hadramut iline kısa süre önce ulaşan Pakistan güçleri geçtiğimiz gün saldırıya uğradı.

#2
Foto - Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Kaynaklara göre silahlı kişiler, Hadramut Vadisi'nde Pakistanlı askerleri taşıyan Suudi zırhlı aracına pusu kurdu. Aracın Suudi güçleriyle koordinasyon sağlanmadan hareket ettiği belirtildi.

#3
Foto - Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Kaynaklar, silahlı kişilerin zırhlı aracı kullanılamaz hale getirdiğini ve araçta bulunan biri subay 3 Pakistanlı askeri alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktardı.

#4
Foto - Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Suudi ve Pakistan güçlerinin, kaçırılan askerleri kurtarmak amacıyla bölgede geniş çaplı arama ve konuşlanma faaliyeti başlattığı ifade edildi.

#5
Foto - Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Yerel kaynaklar, geçtiğimiz günlerde Pakistan güçlerinin Şebva ve Hadramut illerine konuşlandığını ifade etmişti.

#6
Foto - Ne Taliban, ne Hindistan... Pakistan askerlerini kaçırdılar!

Hadramut ilinde Suudi destekli yerel güçlerle Pakistan askerleri arasında gerginlik yaşandığı, yerel güçlerin Pakistan ordusunun bölgedeki varlığına karşı çıktığı rapor edilmişti. (Kaynak: Mepa News)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Ne işleri varmış yemende
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
O ilimizde tarım arazileri sular altında kaldı
Yerel

O ilimizde tarım arazileri sular altında kaldı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Küçük Süvengeler Mahallesi’nde ekili araziler su altında kaldı...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük provokasyon: Amedspor Bayrağı köprüye asıldı!
Gündem

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük provokasyon: Amedspor Bayrağı köprüye asıldı!

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bugün akıllara durgunluk veren bir provokasyona sahne oldu.
Miras kavgası kanlı bitti!
Aktüel

Miras kavgası kanlı bitti!

Erzurum Aşkale'de akrabalar arasında miras kaynaklı arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kadın bıçakla yaralandı.

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı
Gündem

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı

Ekrem İmamoğlu'nun trolü olduğu iddia edilen Nasuh Bektaş’ın “İstanbul’da metro deyince akla Ekrem İmamoğlu gelir” paylaşımı tartışma yaratt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD..
Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi
Dünya

Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesinin ardından Berlin’in gerekli adımları atmakta geciktiğini sö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23