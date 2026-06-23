Yamal secdeye gitti, İslam düşmanları çıldırdı
İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiği maçta kritik bir gole imza atan Lamine Yamal, sevincini secdeye giderek kutladı. Yamal'ın gol sevinci İslam düşmanları tarafından hedef alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiği maçta kritik bir gole imza atan Lamine Yamal, sevincini secdeye giderek kutladı. Yamal'ın gol sevinci İslam düşmanları tarafından hedef alındı.
İspanya Milli Takımı’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası’nda ilk kez ilk 11 başladığı Suudi Arabistan maçında henüz 10. dakikada kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü attı.
Golün ardından secdeye giden Yamal, bazı Suudi Arabistanlı futbolseverler tarafından alkışlandı.
Ancak genç yıldızın gol sevinci İspanya’da skandal bir şekilde hedef alındı.
azı İspanyol futbolseverler, Yamal’ın secdeye gitmesine tepki gösterirken, sosyal medyada hem oyuncuya hem de İslami değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı.
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