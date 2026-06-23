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Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yer alan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde keşfedilen petrolle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki yaklaşık 45 bin metrekarelik alanın petrol arama faaliyetleri kapsamında SANKO Holding içerisinde faaliyet gösteren PETAR şirketine kiralandığı, 6 sondaj kuyusu açılmasının planlandığı, projenin yaklaşık 20 milyon dolar büyüklüğünde olduğu ve 10 yıllık bir süreyi kapsadığı haberlerini TBMM gündemine taşındı.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren tarafından TBMM'de verilen önergeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar cevap verdi.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

Bakan Bayraktar önergeye verdiği yanıtta, bu sahada petrol arama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili şirket tarafından üniversiteye ait taşınmazın kullanımına ilişkin gerekli izin ve onay belgeleri de dahil olmak üzere mevzuatta yer alan düzenlemeler doğrultusunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuru yapıldığını bildirdi.

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

Bu başvuru üzerine yapılan teknik ve jeolojik değerlendirmeler sonucunda kuyu programının MAPEG tarafından uygun bulunarak arama faaliyetlerine yönelik işlemlerin yapıldığı belirtildi.

#5
Foto - Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

Sondaj faaliyetlerinin yeraltı su kaynaklarına olası etkilerini önlemek amacıyla teknik önlemler uygulandığı bildirildi. Yanıtta, petrol sondajları sırasında yüzey su seviyeleri tamamiyle geçilene kadar (yaklaşık 600-650 metre) yüzey koruma borusu indirilerek etrafının çimentolandığı, kuyu derinlere ilerleyip hedef zona ulaştığında ise dış koruma borusunun içine daha dar çaplı ikinci ve ihtiyaca göre üçüncü bir koruma borusu daha indirilerek bu boruların etrafının da ilk borunun içine kadar ulaşacak şekilde çimentolandığı kaydedildi.

#6
Foto - Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

. Bu izolasyon süreci sayesinde, sondaj esnasında kullanılan sondaj çamurunun kuyu çeperiyle ve yüzey sularının yer aldığı bölgelerle irtibatının tamamen kesildiği savunuldu.

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