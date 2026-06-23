Türkiye'nin ünlü üniversitesinin altında petrol bulundu: Bakan gelişmeyi doğruladı

Sondaj faaliyetlerinin yeraltı su kaynaklarına olası etkilerini önlemek amacıyla teknik önlemler uygulandığı bildirildi. Yanıtta, petrol sondajları sırasında yüzey su seviyeleri tamamiyle geçilene kadar (yaklaşık 600-650 metre) yüzey koruma borusu indirilerek etrafının çimentolandığı, kuyu derinlere ilerleyip hedef zona ulaştığında ise dış koruma borusunun içine daha dar çaplı ikinci ve ihtiyaca göre üçüncü bir koruma borusu daha indirilerek bu boruların etrafının da ilk borunun içine kadar ulaşacak şekilde çimentolandığı kaydedildi.