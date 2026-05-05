Yeni füze üssü belli oldu! “Göklerin ölümcül pençesi” AMRAAM üretiminde merkez olunacak
ABD, hava-hava muharebelerinin en kritik mühimmatı olan AIM-120 AMRAAM füzelerinin Avrupa’daki üretim üssü olarak Belçika’yı seçmeye hazırlanıyor. Belçika merkezli FN Herstal liderliğinde yürütülmesi planlanan projeyle, NATO’nun mühimmat tedarik zincirindeki darboğazların aşılması ve stokların daha hızlı yenilenmesi hedefleniyor. F-35 ve NASAMS sistemleri için hayati öneme sahip olan bu üretim hattı, Belçika’yı Avrupa’nın en stratejik mühimmat lojistik merkezlerinden biri haline getirecek.