Dünya
Yeni füze üssü belli oldu! "Göklerin ölümcül pençesi" AMRAAM üretiminde merkez olunacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD, hava-hava muharebelerinin en kritik mühimmatı olan AIM-120 AMRAAM füzelerinin Avrupa’daki üretim üssü olarak Belçika’yı seçmeye hazırlanıyor. Belçika merkezli FN Herstal liderliğinde yürütülmesi planlanan projeyle, NATO’nun mühimmat tedarik zincirindeki darboğazların aşılması ve stokların daha hızlı yenilenmesi hedefleniyor. F-35 ve NASAMS sistemleri için hayati öneme sahip olan bu üretim hattı, Belçika’yı Avrupa’nın en stratejik mühimmat lojistik merkezlerinden biri haline getirecek.

Söz konusu girişim, NATO’nun mühimmat tedarik zincirinde yeni bir üretim merkezi oluşturmayı hedeflerken, yüksek yoğunluklu harekât ortamlarında kritik stokların daha hızlı yenilenmesini sağlayacak bir yapı kurulmasını amaçlıyor.

Program kapsamında üretim faaliyetlerinin, Belçika merkezli FN Herstal liderliğinde yürütülmesi planlanıyor. Şirketin; füze bileşenlerinin üretimi ve ilerleyen aşamada nihai montaj süreçlerinde rol alması öngörülüyor. Bu çerçevede Belçika’nın, AMRAAM tedarik zincirinde ana yüklenici altında konumlanan ikinci seviye bir üretici olarak yer alması bekleniyor. Bu model, kritik teknolojilerin ABD kontrolünde kalmaya devam ettiği, ancak üretimin belirli aşamalarının Avrupa’ya kaydırıldığı kontrollü bir sanayi paylaşımını ifade ediyor. Böylece hem üretim kapasitesinin artırılması hem de NATO genelinde tedarik sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Belçika’nın projedeki güçlü konumu, doğrudan kendi tedarik ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Ülkenin envanterine katmayı planladığı F-35 Lightning II savaş uçakları ile NASAMS hava savunma sistemi, yüksek miktarda AMRAAM mühimmatı gerektiriyor. Özellikle NASAMS kapsamında planlanan 10 bataryalık yapı ve her lançerin çoklu füze kapasitesi, yüzlerce adetlik başlangıç ihtiyacını ortaya koyuyor. Buna F-35 filosu için gerekli eğitim, operasyon ve yedek stok gereksinimleri de eklendiğinde, sürekli bir mühimmat talep döngüsü oluşuyor.

ABD tarafında ise AMRAAM üretimini artırmaya yönelik somut adımlar dikkat çekiyor. 2023 yılı itibarıyla yıllık yaklaşık 1.200 adet seviyesinde olan üretimin, 2026 itibarıyla en az 1.900 adede çıkarılması hedefleniyor. Avrupa’da kurulacak üretim hattı, bu kapasite artışının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Belçika’da üretimin özellikle Flandre bölgesindeki Zutendaal çevresinde yoğunlaşması planlanırken, nihai kararın önümüzdeki aylarda verilmesi bekleniyor. Hollanda başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de sürece aday olarak dahil durumda bulunuyor.

Belçika’nın coğrafi konumu da önemli bir avantaj sağlıyor. Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık arasında yer alan Belçika; Antwerp Limanı ve gelişmiş kara-demiryolu ağı sayesinde NATO içinde hızlı ve güvenli sevkiyat için kritik bir lojistik merkez niteliği taşıyor. Programın ana yüklenicisi Raytheon olarak kalmaya devam edecek. Füzenin radar arayıcı başlığı, güdüm sistemleri ve yazılım mimarisi gibi kritik bileşenleri ABD kontrolünde tutulurken, Avrupa’daki üretim faaliyetleri daha çok yapısal parçalar ve entegrasyon üzerine yoğunlaşacak. İtki sistemi ise Norveç ve Finlandiya merkezli Nammo tarafından sağlanıyor.

Bu yapı, hassas teknolojilerin korunmasını sağlarken üretim hacminin genişletilmesine imkan tanıyan dengeli bir model olarak öne çıkıyor. Belçika hükümeti, ABD savunma şirketlerini ülkeye çekmeye yönelik politikalarla bu süreci destekliyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, düşük mühimmat stokları ve hızlı üretim ihtiyacının bu yaklaşımın temel motivasyonunu oluşturduğunu vurguluyor.

