Yeni füze üssü belli oldu! “Göklerin ölümcül pençesi” AMRAAM üretiminde merkez olunacak

Belçika’nın coğrafi konumu da önemli bir avantaj sağlıyor. Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık arasında yer alan Belçika; Antwerp Limanı ve gelişmiş kara-demiryolu ağı sayesinde NATO içinde hızlı ve güvenli sevkiyat için kritik bir lojistik merkez niteliği taşıyor. Programın ana yüklenicisi Raytheon olarak kalmaya devam edecek. Füzenin radar arayıcı başlığı, güdüm sistemleri ve yazılım mimarisi gibi kritik bileşenleri ABD kontrolünde tutulurken, Avrupa’daki üretim faaliyetleri daha çok yapısal parçalar ve entegrasyon üzerine yoğunlaşacak. İtki sistemi ise Norveç ve Finlandiya merkezli Nammo tarafından sağlanıyor.