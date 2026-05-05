Her tahmini çıkan Özgür Erdursun, kuruşu kuruşuna rakam verdi! İşte temmuz ayı emekli zammı tablosu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mayıs ve Haziran enflasyon verileri üzerinden yaptığı simülasyonlarla emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranlarını kuruşu kuruşuna açıkladı. Erdursun’un hesaplamalarına göre kümülatif farkın yüzde 18 civarında kalabileceği öngörülürken, en düşük emekli maaşının 23 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Uzman isim, yapılacak artışın alım gücündeki kaybı telafi etmeye yetmeyeceğini belirterek hükümetin ek refah payı vermesi gerektiğini vurguladı.