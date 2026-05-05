Artık tüm dengeler değişiyor! Hürmüz krizinde çok konuşulacak “Türkiye” detayı: Anahtar Ankara’nın elinde
ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanma noktasına gelmesi, dünya enerji piyasalarını sarsarken Türkiye’yi küresel enerji mimarisinin "anahtar rotası" haline getirdi. Uzmanlar, Kerkük-Yumurtalık hattının genişletilmesi ve Katar-Türkiye doğal gaz hattı gibi projelerin dünya petrol ve LNG sevkiyatı için tek güvenli çıkış yolu olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin sadece bir köprü değil, aynı zamanda enerji fiyatlarının belirlendiği stratejik bir merkeze dönüşmesi, Batı dünyası için de hayati bir arz güvenliği anlamına geliyor.