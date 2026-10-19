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İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın

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İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın

İngiliz The Sun gazetesi Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir habere imza attı. Haberde, "Fiyatlar artmadan rezervasyon yapın" denildi.

#1
Foto - İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın

Turizm Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin en önemli turizm pazarlarından olan İngiltere’de The Sun gazetesi 2027 yazı için erken rezervasyon yapılabilecek 10 destinasyon listesinde Marmaris’e de yer verdi. İngiliz tatilcilere fiyatlar yükselmeden rezervasyon yapmaları çağrısı yapan gazete, Marmaris için kişi başı sadece 19 sterlinlik ön ödeme ile tatil rezervasyonu yapılabildiğini belirtti.

#2
Foto - İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın

Marmaris’in 2027 turizm sezonuyla ilgili tanıtımına şimdiden başlayan İngiliz medyasının en yüksek tirajlı gazetelerinden olan The Sun, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde 10 tatil destinasyonunu mercek altına alırken; bunlar arasında Marmaris’e de yer verdi.

#3
Foto - İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın

The Sun, “Fiyatlar artmadan şimdi rezervasyon yaptırın” başlıklı haberde, İngiliz tatilcilere 2027 yazı için erken rezervasyon fırsatlarını sıraladı. Haberde Türkiye’deki her şey dâhil otellerden İspanya’nın Menorca Adası’ndaki sakin plajlara kadar farklı tatil seçeneklerine yer verilirken Marmaris, doğal güzellikleri, plajları ve turistik olanaklarıyla öne çıkarıldı. Özellikle İçmeler, Turunç, Kızkumu ve Sedir Adası gibi Marmaris’in önemli turizm noktaları İngiliz okuyuculara tanıtıldı.

#4
Foto - İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın

Marmaris’teki tesislerde sadece 19 sterlinlik ön ödeme ile erken rezervasyon yapılabildiğini vurgulayan İngiliz gazete, kalan tutarın ise taksitler halinde ödenebileceğini belirtti.

#5
Foto - İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın

Marmaris’in en önemli yabancı turist pazarlarından biri olan İngiltere’de, 2026 turizm sezonu henüz tamamlanmadan 2027 yazına yönelik tatil paketlerinin tanıtılmaya başlanması dikkat çekti. İngiliz basınının Marmaris’i erken rezervasyon yapılabilecek destinasyonlar arasında göstermesi, ilçenin gelecek yıl da İngiliz tatilcilere yönelik pazarlama çalışmalarında yer aldığını ortaya koydu. Özellikle düşük ön ödeme ve taksitli rezervasyon seçeneklerinin, tatil bütçesini önceden planlamak isteyen İngiliz aileler açısından cazip olabileceği değerlendiriliyor.

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