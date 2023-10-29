Yeni asrın şifresi "yerlilik ve millilik"

Kacır, Elon Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik artan saldırılarına ilişkin ise Kacır, şöyle konuştu: "Gazze'de yaşanan 21. yüzyıl için utanç meselesi. İnsanlık İsrail'in yaptıklarını hatırlamak bile istemeyecek. Adeta soykırım yaşanıyor. Bundan büyük üzüntü duymakla birlikte yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hayati önem taşıyor. 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi nice asırlar yaşatmak adına yapabileceğimiz en önemli iş Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmektir." TEKNOFEST'in 2024'te hangi şehirde yapılacağı konusunda saha araştırmalarının devam ettiği bilgisini veren Kacır, Özbekistan, KKTC, BAE ve Azerbaycan'ın yanı sıra birçok kardeş ülkenin etkinliğe ev sahipliği yapmak istediğini aktardı. Kacır, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye'nin tam bağımsızlık iddiasını daha da güçlendirdiği nice 100 yıllar yaşaması dileğinde bulundu.