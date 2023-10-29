Yeni asrın şifresi "yerlilik ve millilik"

"Bu alanda ortaya çıkarabileceğimiz milli marka ihracat kapasitesine de sahip olacak. Bizim mutlaka bu alanlardaki imkan ve kabiliyetleri bütünleştirmemiz ve bir araya getirmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde yüksek hızlı trenleri milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Endüstriyel robotları da yerli ve milli olarak geliştirme ve buradan bir milli marka çıkarma hedefimiz var. Batarya teknolojilerinde Türkiye önemli fırsatlar yakalayabilir, Avrupa'nın batarya üretim üssü olabilir. Bu hafta Bayraktar TB3 kanatlandı. Kamerası ASELSAN, motoru TEİ, mühimmatları ROKETSAN ve TÜBİTAK tarafından üretiliyor. Fırsatları yakalamak için siyasi, ekonomik ve uzun vadeli kamu planlamaları ve özel sektör adımları çok önemli." Alçak yörünge uyduları alanında bir ulusal programı hayata geçirecekleri bilgisini veren Kacır, "Türkiye'de uzay ekonomisine ilişkin potansiyeli daha ileri noktaya taşıyacağız." dedi.