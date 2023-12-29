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Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

2023-12-29 07:27:41
Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! “Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi”

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olarak açıklanması asgari ücretle çalışan vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar: "Gece gündüz demeden çalışan, verdiği her sözü tutan bir Başkanımız olduğu için çok mutluyuz. Enflasyon da düşmeye devam ettikçe refah artışı olacak. Çok teşekkür ederiz" dedi. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olan yeni ücretten memnun. Vatandaşların konuyla ilgili görüşleri şöyle:

#1
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

KONYA: İşçi olarak çalışan Göksel Hoyrazpınar (54), "Allah devletimizden razı olsun. Reis aylardır böyle bir zam yapılacağının sözünü veriyordu ve sözünü tuttu. Vatandaşı için gece-gündüz demeden çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Yüzde 49'luk zam tabi ki güzel. Beni çok mutlu etti. Rahat bir nefes almamızı sağlayacak. Bir yandan da enflasyonla büyük bir mücadele veriliyor. Enflasyonda düşmeye devam ettikçe aldığımız bu zamların daha da güzel olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

#2
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

Fabrika işçisi Ali Yanık (47), "Birçok sorunla ve düşmanla mücadele eden devletimiz her zaman olduğu gibi yine bir bizi unutmadı. Bence güzel bir zam oldu. İnsanların refahı ve geçimini sağlaması için büyük bir artış oldu. Enflasyonla mücadele etkin bir biçimde sürüyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Tüm sınırları zorlayıp, bizler için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

#3
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

AKSARAY: Bir işletmede 8 yıldır asgari ücretle çalıştığını söyleyen evli ve 4 çocuk babası Kenan Asay (40), "Arkadaşlar arasında tahmin ediyorduk. Ben 15 bin TL olabileceğini düşünüyordum ama 17 bin 2 lira oldu. Bizim tek temennimiz asgari ücrete gelen zamla birlikte inşallah 2024 yılında ülkemizin ekonomik anlamda bir düzlüğe gireceğine inanıyoruz. Zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

İşçi Recep Fillikçi (58), "17 bin 2 lira bizim tahmin ettiğimiz bir rakam değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Yeni yıla umutlu giriyoruz" açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

KAYSERİ: Su tesisatçısı 26 yaşındaki Alparslan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız ağırlığını koyarak asgari ücrete yüzde 49'luk bir oranla yapılabilecek azami zammı yaptı. Asgari ücret fazla mesai ile birlikte 20 bin lirayı buluyor. Bu asgari ücret şu anda cumhuriyet tarihinin en yük asgari ücreti olarak tarihe geçti" dedi.

#6
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

ADANA : Kargo şirketinde dağıtım elemanı olarak çalışan arkadaşlar: Muhammed Kocabey (25): "Beklentimin üstünde bir ücret oldu. Ben daha düşük bekliyordum. Büyük bir sürpriz oldu çok sevinçliyim" dedi. Hamdi Eren Gündoğdu (21): "Gerçekten çok iyi bir rakam açıklandı. Rakamdan memnunum. Yalnız bunu fırsat bilip zam yapanlara da bir önlem alınırsa çok iyi olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" Alihan Özdemir (21): "Rakam açıklandığında çok sevindim. Yüzde 49 zam verilmesi gerçekten çok iyi oldu. Ürünlere de zam yapılmazsa çok iyi olur" dedi.

#7
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

DİYARBAKIR: Bina görevlisi 28 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Çaçan: "Beklentim 17 bin civarıydı. Cumhurbaşkanımız, bakanlar ve asgari ücret komisyonun belirlediği yüzde 49 artış oranı beklentimizi karşılamıştır. Bu aşamadan sonra da, firmaların asgari ücret arttı diye ürünlere fahiş zam yapmasın istiyoruz" dedi.

#8
Foto - Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! "Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi"

TRABZON: Sezgin Kaşıkçı (38), "Devletimiz her zaman olduğu gibi çalışanın yanında oldu ve olmaya devam edecektir. Yüzde 49'luk artış beklentileri karşıladı" dedi.

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