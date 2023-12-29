2023-12-29 07:27:41 Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! “Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi”
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olarak açıklanması asgari ücretle çalışan vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar: "Gece gündüz demeden çalışan, verdiği her sözü tutan bir Başkanımız olduğu için çok mutluyuz. Enflasyon da düşmeye devam ettikçe refah artışı olacak. Çok teşekkür ederiz" dedi. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olan yeni ücretten memnun. Vatandaşların konuyla ilgili görüşleri şöyle: