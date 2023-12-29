Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti! “Reis yine sözünü tuttu, dediği zammı verdi”

ADANA : Kargo şirketinde dağıtım elemanı olarak çalışan arkadaşlar: Muhammed Kocabey (25): "Beklentimin üstünde bir ücret oldu. Ben daha düşük bekliyordum. Büyük bir sürpriz oldu çok sevinçliyim" dedi. Hamdi Eren Gündoğdu (21): "Gerçekten çok iyi bir rakam açıklandı. Rakamdan memnunum. Yalnız bunu fırsat bilip zam yapanlara da bir önlem alınırsa çok iyi olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" Alihan Özdemir (21): "Rakam açıklandığında çok sevindim. Yüzde 49 zam verilmesi gerçekten çok iyi oldu. Ürünlere de zam yapılmazsa çok iyi olur" dedi.