Yeni aşamaya geçiliyor! Hacizli araçlar sahiplerine iade edilecek! Dikkat süre var!

Yarından itibaren 10 gün süreyle sahibine borçlu araç iade süresinin başlayacağını vurgulayan Uluç, şunları kaydetti: "Banka ve şahıs alacaklarından dolayı yakalamalı ve hacizli araçları bulunan vatandaşlar, yarından itibaren en yakın icra dairesine gidip, talep formlarını, dilekçelerini doldurduktan ve yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını gelip teslim alabilirler. Başka hiçbir ücret ödemeden araçlarına kavuşabilirler. 'Aracımı aldım, borcundan kurtuldum.' diye bir durum söz konusu değil. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam ediyor. Çoğu ticari araç. Devlet, ilgili kişiye 'Aracını kullan, borcunu öde.' diyor. Sahipleri tarafından alınmayan araçlar için 5 Aralık'ta rehin hakkı sahibi (alacaklı) kişi ve kuruluşlara iade süreci başlayacak. Alacaklısı tarafından da alınmayan araçlar açısından elektronik satış (e-ihale) sürecine geçilecek." Uluç, ilk 10 günlük süreçte gümrükte hacizli araçların satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığının Tasiş elektronik ortamında satışı var. Araçlar buradan alınıp Tasiş tarafından satılmaktadır. Bize bu şekilde gelen araçlar yüzde 1-2 civarında. Biz de bu araçları 10 günlük süre sonunda gümrüğe teslim ettik." dedi. İkinci 10 günlük süreçte ise vergi dairelerinin kamu alacağına istinaden arabaları bulunduğunu belirten Uluç, burada da yüzde 10-15 gibi araç olduğunu ve ihale süresinin dolacağını bildirdi. Rasim Uluç, bazı art niyetli araç sahiplerinin aracın ihalede kendilerinde kalması için araçların bazı parçalarını söktüğünü, dolayısıyla aracın kendilerine nasıl teslim edildiyse satışını da o şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.