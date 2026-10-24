Yemen'den Türkiye ile ilgili Mekke İttifakı açıklaması

Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da Türk gazeteciler ile bir araya geldi. Zube, İran destekli Husilerin, Yemen'de kendilerinin de bir parçası olduğu "Kapsamlı Diyalog Konferansı" sürecinin devam ettiği 2014 yılında askeri darbeyle başkent Sana'yı ve diğer bölgeleri ele geçirdiklerini hatırlattı. Uluslararası toplumun girişimleriyle 2016 yılından itibaren Husilerle 4 aşamadan oluşan bir müzakere sürecini başlattıklarını belirten Zube, 100 gün süren birinci sürecin sonunda siyasi anlaşmanın hazır olduğu sırada Husilerin imza atmayı reddettiklerini ifade etti.