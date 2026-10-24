Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Müslümanların sergilediği her tutumun ve sarf ettiği her sözün hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, "Birliğimiz, aramızda anlaşmazlıkların olmaması ve uzlaşmamız bizim zaferimizdir. Aramızdaki ayrılıklar ve birbirimize karşı çıkardığımız fitneler ise yenilgimizdir. Bunlar kâfirler için bir izzet, bizim içinse zillet demektir." diye konuştu.