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Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

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Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Müslümanların sergilediği her tutumun ve sarf ettiği her sözün hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, "Birliğimiz, aramızda anlaşmazlıkların olmaması ve uzlaşmamız bizim zaferimizdir. Aramızdaki ayrılıklar ve birbirimize karşı çıkardığımız fitneler ise yenilgimizdir. Bunlar kâfirler için bir izzet, bizim içinse zillet demektir." diye konuştu.

#2
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Temsilciler Meclisinin onayının Türkiye'ye Libya'daki projeler konusunda büyük imkanlar sunacağını belirten Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, "Meclisin onayı Türkiye'ye kapıları ardına kadar açacaktır elbette. Türkiye Libya ile sadece anlaşma imzalayan bir dost ülke olduğu için değil aynı zamanda yetenek ve tecrübe sahibi olduğu için." ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Yapılan anlaşmanın İslam ümmeti için taşıdığı öneme dikkat çeken Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Müslümanların kendi içindeki çatışmalarının Batı'ya yaradığını dile getirdi. Bölgedeki fitnelerin son bulması gerektiğine işaret eden Tufeyli, "Siyonistlerin ve ABD'nin umudu, bizim birbirimizle savaşmamızdır. Eğer birbirimizle çatışır, birbirimize düşer ve kendi aramızda mücadeleye dalarsak, kazanan onlar olur." dedi.

#4
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Yemen ve Libya gibi ülkelerdeki iç karışıklıkların çözülmesinin önemine değinen Tufeyli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki haritası mutabakatının tüm Libya tarafından kabul görmesinin Batı'da paniğe neden olduğunu anlattı. Tufeyli "Bugün fark ettiniz mi? Libya'da, deniz haritası konusunda Türkiye ile bazı Libyalılar arasında bir anlaşma vardı. Bugün Libya'nın tamamı bu anlaşmaya dâhil olunca, sözde İsrail'den Kıbrıs'a, Yunanistan'a, Avrupa'ya kadar her yerden feryatlar yükseldi. Ne tuhaf! Gerçekten tuhaf!" dedi.

#5
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Müslümanların sergilediği her tutumun ve sarf ettiği her sözün hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Tufeyli, "Birliğimiz, aramızda anlaşmazlıkların olmaması ve uzlaşmamız bizim zaferimizdir. Aramızdaki ayrılıklar ve birbirimize karşı çıkardığımız fitneler ise yenilgimizdir. Bunlar kâfirler için bir izzet, bizim içinse zillet demektir." diye konuştu.

#6
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

Bireysel duruşların toplumsal sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Tufeyli, "Her birimizin sergilediği her tutuma ve sarf ettiği her söze dikkat edin. Her birimizin tutumu ve sözü; zafer ile zillet, izzet ile alçalış, güç ile zayıflık arasında belirleyici bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

KAYNAK: HABER7

#8
Foto - Şii âlim Tufeyli’den Türkiye Libya anlaşmasıyla ilgili flaş sözler: Her yerden feryatlar yükseliyor

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