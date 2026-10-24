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Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Mekke ve Medine'ye kalleş saldırı

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Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Mekke ve Medine'ye kalleş saldırı

Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'ye yönelik kalleş saldırıyı dünyaya duyurdu.

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Foto - Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Mekke ve Medine'ye kalleş saldırı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada önlendiğini bildirdi.

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Foto - Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Mekke ve Medine'ye kalleş saldırı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü kaydedildi.

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Foto - Suudi Arabistan'dan flaş açıklama! Mekke ve Medine'ye kalleş saldırı

Füze parçalarının düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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