Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'daki askeri havaalanı vuruldu
Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'daki sanayi tesislerine ve Yeysk askeri havaalanına saldırılar düzenledik" ifadeleri kullanıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'daki sanayi tesislerine ve Yeysk askeri havaalanına saldırılar düzenledik" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik devam eden hava saldırıları hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesine bağlı Oryol şehrindeki "Tolyattikauçuk" petrokimya sanayi tesisi ile "Proton-Electroteks" yarı iletken cihazların üretildiği tesise saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
Krasnodar bölgesinde, Yeysk askeri havaalanında konuşlu bir uçağın da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tamamen sona erene kadar düşmanın kilit askeri hedeflerine yönelik saldırılar devam edecek." ifadesi kullanıldı.
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