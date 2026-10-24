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Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'daki askeri havaalanı vuruldu

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AA Giriş Tarihi:

Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'daki askeri havaalanı vuruldu

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'daki sanayi tesislerine ve Yeysk askeri havaalanına saldırılar düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'daki askeri havaalanı vuruldu

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik devam eden hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

#2
Foto - Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'daki askeri havaalanı vuruldu

Açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesine bağlı Oryol şehrindeki "Tolyattikauçuk" petrokimya sanayi tesisi ile "Proton-Electroteks" yarı iletken cihazların üretildiği tesise saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

#3
Foto - Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'daki askeri havaalanı vuruldu

Krasnodar bölgesinde, Yeysk askeri havaalanında konuşlu bir uçağın da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tamamen sona erene kadar düşmanın kilit askeri hedeflerine yönelik saldırılar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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