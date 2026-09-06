  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası İç Anadolu'daki şehre büyük yatırım! Yılda 2500 adet elektrikli çekici üretilecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda final mücadelesi Tesla’nın direksiyonsuz robotaksileri için ABD’de soruşturma Kimse varlığından haberdar bile değil! İstanbul ormanlarında görüntülendi Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı Hull City, Aston Villa'dan istediğini aldı Meloni'den Erdoğan'a cevap geldi İsmail Kartal'ın derbi karnesi: Bileği 9 maç sonra büküldü Dünyanın en büyük futbol liginin gündemi de bu: Transfere 400 milyon harcadı, 3 maçta gol bile atamadı
Dünya
11
Yeniakit Publisher
Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin yanlış hesaplarının, kendileri için kapsamlı çöküşün kapılarını araladığını belirtti.

#1
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Alimi, Yemen hükümet güçlerinin Hudeyde vilayetine bağlı Hays ilçesini Husilerin kontrolünden kurtarmasının ardından açıklama yaptı.

#2
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan haberde, Alimi'nin operasyonlardaki son gelişmelere ve detaylara ilişkin ordu komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği, askeri görevlerin sorumluluk ve yetkinlikle sürdürülmesi, inisiyatifin korunması ve operasyon bölgesindeki farklı birlik ve unsurlar arasındaki koordinasyon düzeyinin artırılması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

#3
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Alimi, hükümet güçlerinin Hudeyde vilayetinin güneyindeki Hays ilçesinin kontrolünü ele geçirmesini takdir etti.

#4
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Husilerin, eylemlerinin sonuçlarına katlanacağını aktaran Alimi, "Yemen'in en çetin cephelerinden birinde devleti ve silahlı kuvvetlerini sınamayı seçtiler.

#5
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Şimdi ise yanlış hesaplarının, kendileri için kapsamlı çöküşün kapılarını araladığını anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Alimi, Taiz'in, Husileri destekleyenlerin projeleri ve gündemleri için güvenli bir geçiş noktası olmayacağını, saldırılarına karşı koyarak sahada inisiyatifi ele geçiren silahlı kuvvetlerin ülkenin tamamındaki toprakları geri alabilecek ve vatandaşları ile ülkenin yüksek çıkarlarını savunmaya ilişkin anayasal görevini sürdürebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

#7
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Yemen hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ve Taiz ile orta kesimindeki İbb vilayetlerini birbirine bağlayan noktada bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip Hays ilçesinin Husilerin kontrolünden kurtarıldığını açıklamıştı.

#8
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Husiler ile hükümet güçleri arasında Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar yaşandığı, hükümet güçlerinin Husilerin elindeki bölgelerde ilerlediği aktarılmıştı.

#9
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin genelinde kontrolü elinde bulunduran Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

#10
Foto - Yemen'de şiddet hakim! Husiler için kapsamlı çöküş iddiası

Son dönemdeki çatışmalar, 2022 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki ateşkes sürecinden bu yana bölgede görülen en şiddetli çatışma dalgaları arasında yer alırken, uluslararası merciler Yemen'in yeniden geniş çaplı bir çatışma sarmalına sürüklenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oya Lale Arslan tutuklandı
Gündem

Oya Lale Arslan tutuklandı

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagan..
ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı
Ekonomi

ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı

Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası..
Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı
Aktüel

Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı

Evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Cem Yılmaz’ın, sigarayı bıraktığını açıkladığı paylaşımda bir deri bir kem..
Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar
Dünya

Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar

Ruhi Çenet’in New York’taki Yahudi cemaatlerini konu alan belgeseli, ABD’de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yeni bir tartışmanın fiti..
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" ünvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi t..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23