Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda belirlenen güzergâhların dışına çıkan petrol tankerlerinin vurulduğunu açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda belirlenen güzergâhların dışına çıkan petrol tankerlerinin vurulduğunu açıkladı.
İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı merkezli gerilim yeni saldırılarla büyüdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), izin verilmeyen rotaları kullandıkları gerekçesiyle boğazda seyreden 3 petrol tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.
DMO’nun açıklamasında, Hürmüz Boğazı dışındaki bölgelerde de ABD ile bağlantılı olduğu belirtilen 3 geminin hedef alındığı kaydedildi.
Gemilerin uğradığı hasar ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İran basınındaki haberlere göre İran Donanması, Körfez bölgesi ile Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden gemilere yeni bir uyarı gönderdi.
Gemilerden, ABD’nin yönlendirmelerine uymamaları ve izin verilmeyen güzergâhlarda seyretmekten kaçınmaları istendi.
Açıklamada, belirlenen rotaların dışına çıkan ve uyarıları dikkate almayan gemilere saldırı düzenleneceği bildirildi.
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