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Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

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IHA Giriş Tarihi:

Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda belirlenen güzergâhların dışına çıkan petrol tankerlerinin vurulduğunu açıkladı.

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#1
Foto - Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı merkezli gerilim yeni saldırılarla büyüdü.

#2
Foto - Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), izin verilmeyen rotaları kullandıkları gerekçesiyle boğazda seyreden 3 petrol tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

#3
Foto - Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

DMO’nun açıklamasında, Hürmüz Boğazı dışındaki bölgelerde de ABD ile bağlantılı olduğu belirtilen 3 geminin hedef alındığı kaydedildi.

#4
Foto - Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

Gemilerin uğradığı hasar ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

#5
Foto - Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

İran basınındaki haberlere göre İran Donanması, Körfez bölgesi ile Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden gemilere yeni bir uyarı gönderdi.

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Foto - Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

Gemilerden, ABD’nin yönlendirmelerine uymamaları ve izin verilmeyen güzergâhlarda seyretmekten kaçınmaları istendi.

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Foto - Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! Petrol tankerlerine saldırı

Açıklamada, belirlenen rotaların dışına çıkan ve uyarıları dikkate almayan gemilere saldırı düzenleneceği bildirildi.

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