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Meloni'den Erdoğan'a cevap geldi

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Meloni'den Erdoğan'a cevap geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülke tarihindeki en uzun ömürlü hükümetin lideri olması sebebiyle tebrik etmişti. Meloni'den Başkan Erdoğan'a teşekkür geldi.

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Foto - Meloni'den Erdoğan'a cevap geldi

1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 2022'den beri iktidarda olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği hükümetin ülke tarihinin en uzun ömürlü hükümeti olarak dün tarihe geçmesi dolayısıyla dünya liderlerinden gelen tebrik mesajlarına tek tek cevap verdi.

#2
Foto - Meloni'den Erdoğan'a cevap geldi

Başbakan Meloni, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Meloni'den Erdoğan'a cevap geldi

Meloni, mesajında şunları kaydetti: "İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır, bu da uluslarımız arasında diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmeyi önemli kılmaktadır. Son yıllarda Roma ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdik, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren dosyalar ve Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrarı ilgilendiren başlıca sınamalar üzerinde çalıştık. Bu sürecin somut adımlarla devam edebileceğine ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yeni işbirliği fırsatları yaratabileceğine eminim."

#4
Foto - Meloni'den Erdoğan'a cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

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