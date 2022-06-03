Yemek sonrası oluşan baş ağrısının 5 nedeni

Baş ağrısını tetikleyen gıdalar Migren yaşayan çoğu insan, hangi yiyeceklerin ağrıya neden olduğunu tam olarak belirleyemez, ancak en sık bildirilen gıda tetikleyicileri alkol ve çikolatadır. Alkol, çikolata, tatlandırıcı aspartam, baklagiller, kafein, peynir, yoğurt, monosodyum glutamat içeren gıdalar, pastırma, sosis, salam ve jambon gibi işlenmiş etler, bazı vitaminler ve bitkisel takviyeler en yaygın migren tetikleyicileridir. Ayrıca belirli gıdalarda bulunan bileşikler, hassas kişilerde baş ağrılarına neden olabilir. Kafein de bunlardan biridir. Bu şaşırtıcı gelebilir çünkü birçok baş ağrısı ilacı aktif bileşen olarak kafein içerir. Bunun nedeni, kafeinin ağrıyı azaltmaya yardımcı olan kan damarlarını daraltma yeteneğine sahip olmasıdır. Ancak, düzenli olarak kafein tüket,m,, vücudun buna bağımlı hale gelmesine neden olur.