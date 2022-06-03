Yemek sonrası oluşan baş ağrısının 5 nedeni

Hipoglisemi nedeniyle artan insülin salgısı, migren ataklarıyla ilişkilidir. İnsülin, kan şekerini düşürmeye yardımcı olan bir hormondur. Migren atakları geçiren kadınların, şeker tükettikten sonra daha yüksek kan insülin seviyelerine sahip olduğu bilinmektedir. Gıda alerjisi veya intoleransı Gıda alerjileri her zaman ciltte kızarıklığa veya nefes almada zorluğa neden olmaz. Baş ağrılarının nedeni de olabilirler. Bir gıdaya karşı alerjiniz olduğunda, vücudunuz onu bir saldırgan olarak görür. Bu, bağışıklık sisteminizi, immünoglobulin G (IgG) gibi antikorlarla savaşması için tetikler. Bir veya daha fazla gıdaya özgü IgG antikoru olan kişilerin daha sık ve şiddetli baş ağrıları yaşadığı bilinmektedir. Alerjiler gibi bir bağışıklık tepkisi oluşturmayan gıda intoleransı da baş ağrısına neden olabilir.