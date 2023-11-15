2023-11-15 08:31:14 Yedigöller'den kartpostallık kareler
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nı ziyaret edenler, sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal manzarada vakit geçiriyor.
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nı ziyaret edenler, sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal manzarada vakit geçiriyor.
Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki milli park, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çadır kampçılarını ve günübirlik ziyaretçilerini ağırlıyor. Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu ahenk, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.
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