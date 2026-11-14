Ülkede resmen hayat durdu: Milyonlarca insan havalimanlarında mahsur kaldı!
ABD'de yaşanan havacılık krizi nedeniyle milyonlarca insan ülke genelindeki havalimanlarında mahsur kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de yaşanan havacılık krizi nedeniyle milyonlarca insan ülke genelindeki havalimanlarında mahsur kaldı.
ABD'de hava kontrol merkezlerindeki iletişim problemleri gerekçesiyle uçuşların iptal edilmesi kararı, 10 binden fazla uçuşu etkiledi. Reuters'ın FlightRadar24 verilerine dayandırdığı bilgilere göre uçuş durdurma kararı doğrultusunda 6 bin 600'ün üzerinde uçuş iptal edilirken 8 bin 600 uçuşta da gecikme yaşandı.
1,5 MİLYON YOLCU ETKİLENDİ Uçuşların durdurulma kararı nedeniyle uçaklarının kalkmasını bekleyen on binlerce insan havalimanlarında mahsur kaldı. Associated Press'in haberine göre, uçuş krizinden 1,5 milyon yolcu etkilendi.
HAVALİMANLARINDA UYUDULAR Havalimanlarında beklemek zorunda kalan yolcuların terminal salonlarında yerlerde uyuduğu ve oturduğu anlar, havalimanlarında alışılmadık görüntüler yaşanmasına yol açtı. Bazı yolcuların bavullarının üzerine oturduğu, bazılarının ise zemin üzerinde uyumaya çalıştığı görüldü.
DİNLENECEK YER BULAMADILAR Özellikle New York, Atlanta ve Washington'daki havalimanlarından yansıyan görüntüler, yaşanan yoğunluğu gözler önüne serdi. Havalimanlarındaki kalabalık nedeniyle yolcular dinlenecek yer bulmakta zorlandı.
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