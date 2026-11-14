Aziz Yıldırım sonrası en güçlü isim: Hakan Safi yeniden aday olacak mı?
Hakan Safi, Aziz Yıldırım'la girdiği başkanlık seçimini kaybetmişti. Sezon sonunda tekrar adaylığını koyacağı konuşuluyor. Peki bugün itibarıyla son durum ne?
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Hakan Safi, Aziz Yıldırım'la girdiği başkanlık seçimini kaybetmişti. Sezon sonunda tekrar adaylığını koyacağı konuşuluyor. Peki bugün itibarıyla son durum ne?
Hakan Safi, önemli projeler ve transferlerle Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koymuştu. Ancak Aziz Yıldırım'la girdiği yarışı kaybetti. Yıldırım, saha sonuçlarından bağımsız olarak sezon sonunda her türlü görevini bırakacağını açıklamıştı. Gözlerin çevrildiği isimlerden biri de doğal olarak Hakan Safi'ydi...
Bugün itibarıyla Hakan Safi'nin başkanlık konusunda hiçbir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi. Aslında mevcut durum, kamuoyunda adı geçen diğer adaylar için de geçerli... Şu anda Fenerbahçe camiasında kimse aktif şekilde başkanlıkla ilgili altyapı çalışmaları yapmıyor.
Sezonun tamamlanmasına yakın tarihlerde başkan adaylarının resmi açıklamalarla kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Şu anda eldeki net veriler şunlar:
1- Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı olacak 2- Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin yeni bir yönetimi olacak Teknik heyet ve transferlerle ilgili durum da göreve gelecek yetkililerin kararlarına göre şekillenecek.
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