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Türkiye
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Yedek parça dükkanında korkutan yangın

2021-02-28 16:14:19
Yedek parça dükkanında korkutan yangın

Bursa'da bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

#1
Foto - Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Yükselen dumanın kentin büyük bölümünden görülebildiği olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yükselen dumanın kentin büyük bölümünden görülebildiği olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Ekipler, iş yerinin önünde bulunan yaklaşık 10 hurda araçta da etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekipler, iş yerinin önünde bulunan yaklaşık 10 hurda araçta da etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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