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Spor
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Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

2024-08-20 12:52:42
Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u yere seren Fatih Özkan, açıklama yaptı.

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#1
Foto - Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

Göztepe, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu.

#2
Foto - Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti.

#3
Foto - Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Daha sonra ikinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u arkadan ittirerek yere düşürdü.

#4
Foto - Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan’ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#5
Foto - Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

Fatih Özkan, yaptığı yazılı açıklamayla iki camiadan da özür dilediğini bildirdi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

#6
Foto - Yazılı açıklamada bulundu! Ali Koç'u yere seren adamdan yeni mesaj

“17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm."

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