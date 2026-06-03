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Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı
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Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) seçtiği Ahmet Hakan Uyanık ismi, parti içinde çok büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Genel Başkan Yardımcısı olan Uyanık’ın babası ve eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, olaylı CHP kurultay davasında tanık olarak ifade vermiş ve Özgür Özel’in kazanması için delegelere bizzat para dağıttığını iddia etmişti. Kurultaydaki usulsüzlük iddialarının merkezinde yer alan bir ismin oğlunun, Kılıçdaroğlu tarafından tam da "arınma" mesajları verilen bir dönemde vitrine çıkarılması kulisleri fena karıştı.

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Foto - Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yeni MYK'da Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Atama, Kılıçdaroğlu'nun daha önce dile getirdiği "arınma" mesajları nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada tanık olarak dinlenen eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın ifadeleri duruşmanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer almıştı.

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Foto - Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı

Uyanık, kurultay öncesinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat ve Metin Güzelkaya ile bir toplantı yaptıklarını öne sürerek, toplantıda İmamoğlu'nun "Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa Özgür Karabat bizim adımıza ilgilenecek" dediğini iddia etmişti. Uyanık ayrıca, Özgür Karabat'tan 100 bin TL aldığını ve delegelerin Özgür Özel'e oy vermesi için bu parayı 20'şer bin TL halinde dağıttığını söylemişti.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı

Kurultay davasında tanık sıfatıyla verdiği ifadeler gündem olan Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık ise mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK'da Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu atama, kurultay tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

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