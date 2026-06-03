Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı
Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) seçtiği Ahmet Hakan Uyanık ismi, parti içinde çok büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Genel Başkan Yardımcısı olan Uyanık’ın babası ve eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, olaylı CHP kurultay davasında tanık olarak ifade vermiş ve Özgür Özel’in kazanması için delegelere bizzat para dağıttığını iddia etmişti. Kurultaydaki usulsüzlük iddialarının merkezinde yer alan bir ismin oğlunun, Kılıçdaroğlu tarafından tam da "arınma" mesajları verilen bir dönemde vitrine çıkarılması kulisleri fena karıştı.